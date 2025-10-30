La Plata: Caída de árboles y ramas por los fuertes vientos en la zona del Bosque

Durante la mañana de este lunes, los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y árboles sobre Avenida 52, en la zona del Bosque de La Plata. El hecho generó cortes parciales de circulación y complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

En el lugar se hizo presente personal del área de Espacios Verdes junto a autoridades del zoológico, quienes coordinaron las tareas para liberar la calzada y garantizar la seguridad.

Las cuadrillas municipales realizaron el corte de un árbol afectado, dejando las ramas a un costado de la calle a la espera del camión Almeja, que procederá a su retiro.

Pasadas las tareas iniciales, se liberó el tránsito y el panorama volvió a la normalidad, aunque desde el Municipio recomendaron circular con precaución debido a posibles restos de ramas en la vía pública.

Por otra parte, los semáforos en 115 y 52 —uno de los laterales del viejo Zoológico y próximo al ingreso al Club Hípico— se encuentran fuera de funcionamiento, por lo que se solicita a los conductores respetar las prioridades de paso hasta su reparación.