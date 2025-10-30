La Plata: cruel discriminación al niño autista Ian Moche en Mateu Sport | VIDEO

Era la mañana del lunes, cerca del mediodía y en La Plata imperaba un frío intenso, acompañado de viento y humedad extrema. La familia de Ian Moche, activista autista de 12 años, creador de contenido y defensor de la inclusión de las personas con autismo en Argentina, que utiliza sus redes sociales para concientizar sobre el autismo y derribar mitos y prejuicios, decidió ir a comprarle unas zapatillas.

Para su desgracia, acudieron al enorme y ostentoso local que la firma Mateu Sport posee en Camino Centenario y 511, una zona muy comercial ubicada al norte de La Plata. Allí lo esperaba una verdadera lacra que debería ser severamente sancionado. Se trata del encargado del negocio, cuyo nombre sería Tomás Polo, según cuenta en el video que acompaña esta nota el mismo Ian Moche.

"Tenés 5 minutos para comprar, pagar e irte"

Es deleznable lo que le ocurrió al joven Ian Moche, cuando fue con su familia a comprarse un par de zapatillas en un local de la localidad de Gonnet, en el partido de La Plata. Al pedirle al encargado si podía bajar la música (porque las personas con autismo, como él, sufren ante ese tipo de estímulos), el hombre le respondió: "tenés cinco minutos para probarte, pagar y retirarte".

El hecho sucedió en el local “Mateu Sport”, ubicado en Camino Centenario y 511. El encargado, que fue identificado por Ian Moche como Tomás Polo, no se retractó de semejante muestra de crueldad y falta de empatía. PrimeraPagina.info intentó comunicarse tanto con Polo como con los propietarios del mega comercio platese, sin lograrlo durante la tarde de este lunes.

¿Quién es Ian Moche?

Ian Moche es un activista autista, creador de contenido y defensor de la inclusión de las personas con autismo en Argentina. A sus 12 años, utiliza sus redes sociales para concientizar sobre el autismo y derribar mitos y prejuicios.

Su activismo Enfoque inclusivo: Promueve una sociedad más amigable y accesible para las personas con autismo y neurodiversidad. Prefiere que lo definan como "niño autista", en lugar de "niño con autismo", ya que considera que esta condición es parte de su identidad.

Contenido en redes: Con la ayuda de su madre, comparte sus experiencias cotidianas y difunde información educativa sobre el autismo en Instagram, donde cuenta con cientos de miles de seguidores.

Campaña "La discapacidad en agenda": Ha solicitado a figuras políticas que incluyan el tema de la discapacidad en sus agendas, con el objetivo de generar un debate público sobre la inclusión.

Visibilidad en los medios: Ha sido invitado a diversos programas de televisión y eventos para hablar sobre su activismo, y en 2025 participó en una charla TEDx en Mendoza.

La controversia con Milei

Ian Moche presentó una demanda contra el presidente Javier Milei. La acción legal surgió después de que el mandatario nacional compartiera en redes sociales una publicación ofensiva sobre Ian, en la que lo acusaba de participar en una operación política del kirchnerismo. La familia de Ian negó las acusaciones y afirmó que su activismo no tiene afiliaciones políticas.