Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria los trabajadores denunciaron que la empresa volvió a cerrar sus puertas

Luego de una semana de conflicto, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en la planta de Acerías Berisso, ubicada en 128 entre 4 y 5. La medida permitió que los trabajadores levantaran la ocupación iniciada días atrás y que se garantizara la apertura de una mesa de diálogo entre las partes.

El dictamen suspende toda acción de fuerza mientras se desarrollan las audiencias en la cartera laboral. El cuerpo de delegados de la UOM informó que los operarios se presentaron a las 6 de la mañana del martes para retomar tareas, pero se encontraron con las puertas cerradas y sin ninguna notificación por parte de la empresa.

“Una vez más, vuelven a romper una conciliación obligatoria”, expresaron los representantes sindicales, que deberán asistir a una nueva audiencia convocada para las 15 horas en el Ministerio de Trabajo.

Orígenes del conflicto y reclamos pendientes

El conflicto en Acerías Berisso se inició en abril, cuando la firma incumplió con el pago de salarios. Ante la falta de respuestas, los empleados comenzaron una retención de tareas y, la semana pasada, resolvieron ocupar la planta de manera pacífica.

Los trabajadores denuncian despidos sin indemnización y una deuda salarial de aproximadamente un mes completo, además de otros incumplimientos laborales. La empresa, por su parte, argumenta que busca mantener la producción y los puestos de trabajo, y que los pagos se readecuarán conforme avance la negociación.

Con más de 60 años de historia en la producción de fundición, Acerías Berisso sostiene alrededor de 50 empleos directos y 400 indirectos. Mientras tanto, los trabajadores aseguran que “seguirán resistiendo con la fuerza de la unidad y la solidaridad de todos” hasta obtener una solución definitiva.