“La Toretto” volvió a los tribunales: audiencia decisiva por la muerte del motociclista Walter Armand

Pasadas las 9.30 de este martes 28 de octubre, comenzó una nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata en la causa que tiene como imputada a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte del motociclista Walter Armand.



La joven de 22 años llegó temprano y entró por una puerta lateral, evitando a la prensa y solicitando no ser fotografiada. En la sala, colmada por familiares y allegados de ambas partes, también estuvo presente su amiga Valentina Velázquez, quien rompió en llanto al ingresar.

Durante la audiencia, los abogados defensores Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri reiteraron su pedido de recusar al fiscal Fernando Padovan, alegando irregularidades en la investigación y falta de acceso total al material probatorio. También solicitaron una pericia informática para corroborar si toda la evidencia está correctamente cargada en el sistema judicial.

Según trascendió, el tribunal busca cerrar esta etapa preliminar, ordenar la prueba, reducir la extensa lista de testigos —que supera los 130— y definir si el expediente está en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

El reclamo de justicia de la familia Armand

Afuera del edificio judicial, familiares y amigos del músico fallecido volvieron a manifestarse. Llevaban remeras con su rostro y pancartas que pedían “Justicia por Walter”.

“Queremos que el juicio empiece de una vez. Cada audiencia nueva es una herida que se abre otra vez”, expresó Sandra Armand, hermana de la víctima.

Un caso que conmovió a La Plata

El hecho ocurrió la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite conducía su Volkswagen Gol a alta velocidad por la intersección de las avenidas 13 y 32, en La Plata. Según las pericias, cruzó varios semáforos en rojo y embistió la moto en la que viajaba Armand, quien murió horas más tarde en el hospital San Roque de Gonnet.



Las cámaras de seguridad y los videos difundidos en redes sociales fueron determinantes para el impacto público del caso. En uno de sus posteos previos al accidente, la joven se jactaba: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto”, frase que se volvió viral y le dio su apodo mediático.

Lo que viene

Alvite, que actualmente cumple prisión domiciliaria, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.



Si no surgen nuevos planteos, el tribunal podría fijar la fecha de inicio del juicio oral antes de fin de año o a comienzos de 2026. Hasta entonces, el caso sigue siendo uno de los más seguidos y comentados de la justicia platense.