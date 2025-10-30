Ensenada: asaltaron a un taxista de Berisso en Punta Lara

Un taxista de 61 años fue asaltado por dos ladrones que simularon ser pasajeros y lo hicieron ir desde Berisso hasta Ensenada. Le apuntaron con un arma y le robaron más de 175 mil pesos; además, le pidieron que no hiciera la denuncia porque sabían dónde vivía.

Según trascendió, el chofer tiene más de 20 años de experiencia como conductor de taxis y fue víctima de un ataque que enciende la luz de alerta entre los colegas.

Todo comenzó cuando levantó en una parada a dos hombres en Berisso, en calle 20 y Montevideo. Estos le pidieron que los llevara a Punta Lara. Cuando llegaron a la zona de Almirante Brown y 4, simularon hacer una transferencia para pagar el viaje y le pidieron al chofer que desbloqueara su teléfono para comprobar la recepción del dinero.

Ahí fue cuando uno de ellos le arrebató el celular y le realizaron una transferencia de 145 mil pesos a una mujer, que ya está identificada. Además, le robaron 30 mil pesos en efectivo.