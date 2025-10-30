Sebastián Pareja corre a Agustín Romo de la presidencia del bloque libertario de Diputados de la Provincia

El diputado provincial Agustín Romo, uno de los fundadores del espacio Las Fuerzas del Cielo y referente directo del asesor presidencial Santiago Caputo, dejará de presidir la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Su lugar será ocupado por el platense Juanes Osaba, apoderado del partido a nivel bonaerense y principal colaborador del diputado nacional Sebastián Pareja, según confirmaron fuentes legislativas.

La decisión se produce en medio de una creciente interna libertaria en territorio provincial, donde los distintos espacios que componen LLA disputan el control político y organizativo de la bancada. En ese contexto, Romo —quien había ganado peso político en los primeros meses de gestión— fue cuestionado por sectores que responden a Pareja, con quien mantiene diferencias estratégicas y personales.

De acuerdo con trascendidos de La Plata, Osaba asumirá la conducción del bloque en los próximos días, con el objetivo de “ordenar” la estructura legislativa y fortalecer la coordinación con los representantes libertarios en el Congreso nacional.

En tanto, Romo no sólo perdería la jefatura del bloque, sino que además no sería considerado para integrar comisiones de peso ni áreas clave dentro de la bancada, lo que representa una fuerte señal de desplazamiento interno.

La movida confirma el reacomodamiento del poder libertario en la Provincia, donde el sector con arraigo peronista que encabeza Pareja busca consolidar su influencia política frente al ala fundadora de Las Fuerzas del Cielo.