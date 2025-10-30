Violenta pelea en un boliche de Lanús: denuncias cruzadas y una noche a los piedrazos

¿Qué fue lo que realmente pasó en el boliche de Lanús donde un festejo terminó a las trompadas, con denuncias de ambos lados y videos que se viralizaron en minutos? Esa es la pregunta que ahora intenta responder la Justicia, mientras el caso sigue sumando versiones y polémica.

Todo comenzó en la madrugada del sábado, cerca de la 1:30, en el local Omi Bar, Resto & Music, ubicado en pleno centro de Lanús. Según las primeras imágenes que circularon, un grupo de jóvenes que festejaba un cumpleaños empezó a discutir con otro dentro del lugar. Lo que parecía una pelea menor escaló rápido hasta convertirse en un enfrentamiento con la seguridad del boliche.

El dueño del local, Mauro Barbeito, explicó que el bar funciona como restaurante hasta medianoche y luego se transforma en boliche, con shows y música en vivo. Según su versión, el conflicto estalló cuando uno de los jóvenes lanzó un vaso contra un patovica, lo que derivó en una fuerte pelea. “El seguridad terminó con ocho puntos”, aseguró Barbeito ante los medios.

Una vez afuera, los involucrados comenzaron a romper la decoración del lugar. Testigos contaron que tiraron macetas de cemento que se hicieron piedras y las arrojaron contra la fachada del bar. Los impactos destrozaron vidrios y provocaron corridas dentro del local, mientras la seguridad intentaba contener la situación sin salir a la calle.

Sin embargo, otra versión contradice el relato del boliche. Florencia, una de las jóvenes del grupo familiar, contó que todo empezó con una discusión entre dos chicos y que la intervención violenta vino por parte de la seguridad. “El patovica se le acercó a mi hermano y le pegó una trompada sin motivo. Ahí es cuando tiran el vaso, pero no le pega a nadie, rebota en la pared”, explicó la chica en diálogo con Telefé Noticias.

La Justicia de Lanús-Avellaneda ya investiga los hechos. Los videos del enfrentamiento fueron clave para iniciar la causa, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6. Dos personas terminaron en el Hospital Evita, y tanto el personal del boliche como los jóvenes presentaron sus denuncias con versiones opuestas.

Mientras se esperan los resultados de los peritajes y los reconocimientos médicos, el expediente avanza bajo la carátula de “lesiones”. Por ahora, el enfrentamiento en el boliche de Lanús sigue abierto y la Justicia intenta determinar quién empezó la pelea y qué rol tuvo la seguridad en la brutal noche que terminó a los piedrazos.