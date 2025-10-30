Racing recibe a Flamengo en busca del pase a la final de Libertadores

Racing Club y Flamengo protagonizarán este miércoles una noche cargada de historia y expectativas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Desde las 21:30, La Academia buscará revertir la mínima desventaja sufrida en Brasil para meterse en la gran final de la CONMEBOL Libertadores, algo que no logra desde hace 58 años.

El conjunto de Gustavo Costas llega con energías renovadas luego de haber descansado el fin de semana. El entrenador ya definió al reemplazante de Sebastián Sosa y mantiene dos dudas en el once titular. Entre las figuras destacadas del equipo se encuentran Facundo Cambeses, de gran rendimiento bajo los tres palos, y Adrián “Maravilla” Martínez, el goleador y referente ofensivo de los de Avellaneda.

Por el lado de Flamengo, que viene de caer ante Fortaleza en el Brasileirao, las miradas estarán puestas en Jorginho y Giorgian De Arrascaeta, piezas claves en el esquema de Felipe Luis. El brasileño aporta equilibrio en la mitad de la cancha, mientras que el uruguayo maneja los tiempos y genera las principales jugadas de peligro.

El último antecedente entre ambos se dio en el Maracaná, con triunfo por la mínima para el Mengao. Ahora, con el apoyo de su gente, Racing intentará escribir una nueva página dorada en su historia continental y volver a una final de Libertadores después de más de medio siglo

El equipo de Avellaneda sería: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.

Mientras que el conjunto Carioca alineará a: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.