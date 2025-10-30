El Banco Central lanza una moneda conmemorativa por el Mundial 2026 y al histórico gol de Maradona

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la emisión de una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en homenaje al legendario segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, una de las obras maestras más recordadas del deporte mundial.

La iniciativa se enmarca dentro del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del cual el BCRA forma parte desde hace casi dos décadas. En esta oportunidad, la acuñación conmemora también los 40 años de aquella gesta futbolistica que marcó para siempre la identidad deportiva del país y el orgullo nacional.

El diseño de la moneda combina arte, historia y simbolo patrio. En su anverso, una pelota atraviesa el metal como metáfora de la pasión futbolera que recorre la Argentina, acompañada de las leyendas “República Argentina” y “Copa Mundial de la FIFA 2026™”. En el reverso, se destaca un esquema del famoso gol del 86, con la trayectoria del balón y los rivales que Maradona dejó atrás rumbo al arco inglés.

La pieza, de plata 925, pesa 27 gramos, tiene 40 mm de diámetro y un valor facial simbólico de $10. Se acuñaron 2.500 unidades para el mercado nacional, junto con una edición limitada en oro destinada al ámbito internacional.

El diseño fue realizado por el equipo técnico del BCRA —Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y Subgerencia de Emisiones Numismáticas—, mientras que la acuñación estuvo a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

Con esta emisión, el Banco Central no solo celebra la próxima Copa del Mundo, que en 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, sino que también rinde tributo a uno de los momentos más gloriosos del fútbol argentino. Una manera de mantener viva la memoria de un gol que trascendió generaciones y fronteras y de reafirmar el lugar de la Argentina en la historia grande del deporte mundial.