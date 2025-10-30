La Justicia Electoral inició en La Plata el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

Este miércoles, en el Teatro Argentino de La Plata, la Justicia Nacional Electoral comenzó el escrutunio definitivo de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires. Un proceso que se lleva adelante en el Pasaje Dardo Rocha y que podría extenderse hasta el fin de semana.

El resultado provisorio ubicó a Diego Santilli, de La Libertad Avanza (LLA), como el candidato más votado con el 41,45%, apenas 0,54 puntos por encima de Jorge Taiana, de Fuerza Patria (FP), que alcanzó el 40,91%. La diferencia, equivalente a unos 46.600 votos, mantiene la expectativa en ambos espacios, especialmente por la existencia de 132.789 sufragios pendientes y 206.177 votos nulos (2,28%) que serán revisados por los fiscales.

Cada fuerza política podrá acreditar hasta 50 representantes para seguir de cerca el procedimiento, verificar las actas y solicitar la apertura de urnas en caso de detectar inconsistencias. El proceso busca garantizar la transparencia del resultado y despejar cualquier tipo de duda sobre la validez de los comicios.

En el reparto preliminar de bancas, LLA obtuvo 17 escaños, FP consiguió 16, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores–Unidad (FIT-U), con el 5,04%, sumó dos lugares.

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la ajustada definición: “Son 38.000 votos de 9 millones. Fue muy parejo, ganó La Libertad Avanza por el 0,5%”, expresó tras los comicios. No obstante, sostuvo que el recuento final se desarrollará con normalidad y bajo los protocolos habituales para asegurar un cierre transparente del proceso electoral.

Mientras tanto, desde Fuerza Patria mantienen la expectativa de achicar la diferencia y, aunque reconocen que un cambio de resultado es poco probable, insisten en la revisión minuciosa de cada urna. El veredicto definitivo podría conocerse antes del fin de semana, cuando la Justicia concluya el conteo total de votos en territorio bonaerense.