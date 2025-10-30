Octubre cierra con sueldos en marcha: el cronograma bonaerense que pone en movimiento a toda la administración pública

En medio de un clima económico donde cada fecha de cobro tiene peso propio, la administración bonaerense oficializó el calendario de pagos correspondiente a los sueldos de octubre. La medida fue comunicada por la Dirección General de Planificación Financiera, organismo dependiente de la Tesorería General de Gobierno y del Ministerio de Economía provincial, con el objetivo de ordenar el flujo de haberes dentro del sistema estatal.

El inicio del cronograma está marcado para el viernes 31 de octubre, día en que los primeros en cobrar serán los trabajadores de la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA). Estos sectores inauguran así una cadena de pagos que se extenderá durante los primeros días de noviembre.

A medida que avancen las jornadas, el cronograma incluirá a personal de salud, trabajadores judiciales y administrativos de diferentes carteras, reflejando el carácter progresivo del esquema. La administración provincial sostiene esta modalidad como una forma de garantizar previsibilidad en el sistema de remuneraciones, evitando desfasajes y permitiendo una mejor organización de las finanzas públicas.

El cierre del calendario lo protagonizará la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), cuyos trabajadores serán los últimos en percibir sus haberes hacia el 10 de noviembre. De este modo, se completará un esquema que alcanza a la totalidad de los empleados del Estado bonaerense, en un contexto donde el orden financiero se vuelve una herramienta de gestión clave.

Más allá del detalle técnico, el anuncio implica una señal de estabilidad en la administración provincial, sobre todo en un momento en que los salarios estatales marcan también el pulso del consumo local. Con este cronograma, la Provincia no solo cumple con su obligación de pago, sino que además reafirma su compromiso con los trabajadores públicos, sosteniendo el movimiento económico que alimenta el circuito interno de cada municipio.

Viernes 31 de octubre

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda

Lunes 3 de noviembre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 4 de noviembre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 5 de noviembre

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Viernes 7 de noviembre

Poder Judicial

Lunes 10 de noviembre

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

Vale destacar que las autoridades de la cartera económica explicaron a 0221.com.ar que las fechas debieron ser retrasadas a raíz del feriado bancario que tendrá lugar el 6 de noviembre, pero no obstante explicaron que los sueldos de los docentes y auxiliares, entre otros trabajadores de la educación; serán acreditados el sábado 8 y ese mismo día estarán disponibles para todos los empleados del área.