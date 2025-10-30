Octubre cierra con sueldos en marcha: el cronograma bonaerense que pone en movimiento a toda la administración pública

En medio de un clima económico donde cada fecha de cobro tiene peso propio, la administración bonaerense oficializó el calendario de pagos correspondiente a los sueldos de octubre. La medida fue comunicada por la Dirección General de Planificación Financiera, organismo dependiente de la Tesorería General de Gobierno y del Ministerio de Economía provincial, con el objetivo de ordenar el flujo de haberes dentro del sistema estatal.
El inicio del cronograma está marcado para el viernes 31 de octubre, día en que los primeros en cobrar serán los trabajadores de la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA). Estos sectores inauguran así una cadena de pagos que se extenderá durante los primeros días de noviembre.
A medida que avancen las jornadas, el cronograma incluirá a personal de salud, trabajadores judiciales y administrativos de diferentes carteras, reflejando el carácter progresivo del esquema. La administración provincial sostiene esta modalidad como una forma de garantizar previsibilidad en el sistema de remuneraciones, evitando desfasajes y permitiendo una mejor organización de las finanzas públicas.
El cierre del calendario lo protagonizará la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), cuyos trabajadores serán los últimos en percibir sus haberes hacia el 10 de noviembre. De este modo, se completará un esquema que alcanza a la totalidad de los empleados del Estado bonaerense, en un contexto donde el orden financiero se vuelve una herramienta de gestión clave.
Más allá del detalle técnico, el anuncio implica una señal de estabilidad en la administración provincial, sobre todo en un momento en que los salarios estatales marcan también el pulso del consumo local. Con este cronograma, la Provincia no solo cumple con su obligación de pago, sino que además reafirma su compromiso con los trabajadores públicos, sosteniendo el movimiento económico que alimenta el circuito interno de cada municipio.
Viernes 31 de octubre
- Dirección de Vialidad
- Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
- Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de noviembre
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Loterías y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de noviembre
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Miércoles 5 de noviembre
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaría General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
- Autoridad del Agua
- Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
- Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
- Ente Administrador Astilleros Río Santiago
- Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
- Poder Legislativo
- Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
- Ministerio de Transporte
- Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Viernes 7 de noviembre
- Poder Judicial
Lunes 10 de noviembre
- Dirección General de Cultura y Educación
- Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
Vale destacar que las autoridades de la cartera económica explicaron a 0221.com.ar que las fechas debieron ser retrasadas a raíz del feriado bancario que tendrá lugar el 6 de noviembre, pero no obstante explicaron que los sueldos de los docentes y auxiliares, entre otros trabajadores de la educación; serán acreditados el sábado 8 y ese mismo día estarán disponibles para todos los empleados del área.