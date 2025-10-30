Axelismo puro: Secco dijo que no ganaron porque él no iba en la boleta y cruzó a La Cámpora

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se refirió al desempeño electoral de su espacio en una entrevista con María O’Donell en Urbana Play. Según el jefe comunal, la implementación de la boleta única papel influyó directamente en los resultados y criticó las versiones que lo señalan como responsable de la derrota.



“Se ha hablado tanta pavadas… cuando les conviene nos usan a los intendentes, y cuando no, buscan un chivo expiatorio”, afirmó.

Secco destacó su trayectoria electoral y sus resultados en anteriores contiendas: “Fui el intendente más votado. Cuando no voy en la lista, sacó 50%, 53%, 55%; diferente cuando voy en la lista. Los perdimos porque no fui incluido”, sostuvo. Además, defendió su participación en la campaña: “Es una barbaridad que digan que nosotros nos borramos. Que alguien venga y me diga que no hice campaña”.

En cuanto al desdoblamiento de elecciones y la boleta única, Secco fue categórico:

“La elección de ayer fue una porquería. La gente no entendía esta manera nueva de votar. Hubo candidatos que no los conoce nadie en Ensenada que se llevaron 1000 votos. A Samid no lo conoce nadie y se llevó 500 votos por tener la bandera Argentina. Perdimos unos puntitos por esta manera de votar, y se lo va a decir cualquier intendente”.

Respecto a las declaraciones de otros referentes, como Mayra Mendoza, quien le dio la raz{on a Cristina por el desdoblamiento Secco señaló: “ella piensa de una manera y nosotros de otra”. Sin embargo, reiteró su respaldo al gobernador Axel Kicillof:

“El respaldo sigue firme. Durante mucho tiempo nosotros fuimos las mulas; siempre a los intendentes nos trataban de mula y después nos quieren gastar. El gobernador puso en valor a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, no hay otra persona desde la vuelta de la democracia”.

Con estas declaraciones, Secco busca marcar diferencias en la estrategia política del peronismo bonaerense y poner en perspectiva el rol de los intendentes en el análisis de los resultados electorales. Enfocó sus criticas contra el kirchnerismo: "yo les preguntaría que hicieron ellos en la campaña"