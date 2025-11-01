Anacleto, Sturzenegger y Milei quieren privatizar al Lobo por 30 años: "fórmula Foster Gillet"

Con el desparpajo propio de quién quiere sacar a "pasear en p*ja" a los 40 mil socios de Gimnasia y Esgrima La Plata, Usina Tripera, el espacio que propone como candidato a presidente del Lobo al mileísta vendedor de inodoros Carlos Anacleto, salió hoy a operar desde el diario Hoy su candidatura con la mentirosa zanahoria de hacer un estadio nuevo para 52 mil personas.

Hablan de 80 millones de dólares (como si nada) provenientes de inversores privados, pero no dicen quiénes son, ni cómo recuperarían la inversión. Esconden esos detalles porque lo único que buscan es engañar a los socios y llevarlos a votar a patadas en las nalgas y con los ojos cerrados.

En realidad, por medio del ministro Federico Sturzenegger, tendrían apalabrados a dos o tres posibles inversores privados extranjeros, pero por valores que no superan la décima parte de lo que anuncian y en condiciones humillantes para el club.

Menos de ocho millones a cambio de quedarse con el uso de las instaciones del club a destajo durante 30 años. Ese sería el verdadero plan de Anacleto y su equipo de privatistas, impulsados por el triunfo de Milei en las recientes elecciones nacionales.

La idea sería prometer un estadio nuevo para 52 mil personas, pero en verdad solo agregar algunos espacios al estadio actual y llenarlo de comercios y actividades privadas, todo en beneficio de los inversores y con un club privatizado y alejado de los socios, que solamente mantendrán vínculo con el Carmelo Zerillo del bosque los días de partido.

Un verdadero shoping en los terrenos del bosque y un estadio en permanente alquiler para shows, sin importar cuándo juegue el Lobo, teniendo que salir a conseguir cancha para hacer de local la mitad de los partidos. Eso si, las ganancias de los eventos, restaurantes, negocios, etc, irían a parar a los bolsillos de los privados, y al club le pagarían un pequeño canon.

Esa es la realidad pura y dura que esconde el proyecto presidencial de Carlos Anacleto para el club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Aprovenchan como escenario una realidad institucional endeble, un equipo que no da pie con bola y un público herido en sus más íntimos sentimientos. Es Argentina año 2025 y el humo se vende por toneladas.

La nota del diario Hoy

A la espera del resultado de la Asamblea de mañana, los socios de Gimnasia podrían hacerse a la idea de que el club tendrá una nueva cancha techada para 52.000 personas a mediados de 2029.

La información fue confirmada por fuentes del espacio que lidera Carlos Anacleto, Usina Tripera, quien hasta el momento encabeza todos los sondeos preliminares entre socios a menos de un mes de las elecciones en el club.

Según se supo, Anacleto tiene garantizada la llegada de aporte de dos importantes inversores extranjeros que asumirán el compromiso de depositar dinero a cambio de recibir una contraprestación en concepto de usufruto de las instalaciones que se puedan construir por un tiempo determinado.

En otras palabras, los inversores podrían llegar a juntar cerca de 80 millones de dólares para terminar de sanear el pasivo que tiene Gimnasia (unos 11 millones de dólares a distintos acreedores) y con el resto empezar a construir una cancha para 52.000 personas con techo frente a la facultad de veterinaria en el mismo predio en donde en la actualidad está el mítico Juan Carmelo Zerillo.

Para que esto ocurra, primero Anacleto debe ganar las elecciones, luego llamar a una Asamblea Extraordinaria entre diciembre del 2025 y febrero del 2026 para aprobar la reforma del estatuto y conseguir que los socios le den el visto bueno para recibir inversiones.

Una vez que esto ocurra se pretende actualizar la planta de empleados jerarquizando salarios y pagando a los acreedores y luego sentar las bases para desmontar la cancha actual y conseguir una localía para jugar por lo menos dos años (desde la mitad del 2026 hasta finales del 2028) mientras se construya la nueva cancha.