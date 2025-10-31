El reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que sorprendió a todos

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity para que todos hablen de ellos otra vez? La conductora y su exmarido protagonizaron un ida y vuelta que mezcló humor, complicidad y un inesperado reclamo que dejó a los televidentes con una sonrisa y una duda: ¿están mejor que nunca?

Desde que empezó el reality de cocina en Telefe, la buena onda entre ambos viene llamando la atención. Después de años de conflictos mediáticos, la dupla mostró una versión mucho más relajada, marcada por chicanas, bromas y gestos de respeto. Pero lo que pasó en la última gala dejó a más de uno con la boca abierta.

Todo arrancó cuando Maxi López buscaba cebolla de verdeo en el mercado del programa y Wanda Nara, entre risas, le alcanzó puerros en su lugar. El error terminó al aire, cuando Germán Martitegui le preguntó al exfutbolista por qué había elegido ese vegetal. “Fue Wanda la que me dijo que era cebolla de verdeo”, se defendió. Y el jurado retrucó: “¿Todavía le creés a Wanda?”. Maxi, divertido, cerró con una frase que se volvió viral: “Eso pensé cuando volvía del supermercado, ¿todavía le creo a Wanda?”.

El momento más comentado llegó poco después, cuando Wanda se acercó a su estación y lanzó un comentario picante: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinás”. A lo que Maxi, sin perder el ritmo, respondió: “Era la motivación justa”. La escena se volvió tendencia en redes y reavivó el interés por la relación entre ambos.

Durante la gala, la conductora siguió con las chicanas: “Dale, metele, que sos medio lento para todo. No te podés ir en la segunda gala, sería un papelonazo”. Entre risas, los dos mostraron una química inesperada que muchos interpretaron como una reconciliación simbólica después de años de tensiones.

En una entrevista reciente con LAM (América), Maxi López reconoció que el cambio no fue de un día para el otro. “Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero queríamos estar bien por los chicos”, contó. También habló del vínculo con sus hijos y de cómo logró recuperar tiempo perdido: “Hoy podemos compartir cosas que antes eran impensadas. Me gusta estar cerca de los chicos y vivir esto”.

Aunque Wanda Nara mantiene su vida en Europa junto a Mauro Icardi, la convivencia pacífica con Maxi López parece consolidarse. Él mismo admitió que prefiere mantener la distancia con Icardi, pero valoró la buena relación entre todos por el bienestar de los hijos.

El paso de Maxi López por MasterChef no solo lo muestra cocinando, sino también compartiendo pantalla con su ex de una manera madura y divertida. En medio de risas y reclamos, dejaron claro que la paz llegó para quedarse.