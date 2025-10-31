Zaniratto mueve las piezas del Lobo: estrategia, confianza y cambios para desafiar al Millonario

En Estancia Chica, el clima es de concentración y foco. Fernando Zaniratto sabe que el duelo frente a River puede ser determinante no sólo para el presente inmediato, sino también para la confianza de un equipo que ha mostrado altibajos en el tramo final del torneo. El entrenador, metódico y detallista, trabaja cada sesión como si fuera una final, consciente de que el margen de error es mínimo.

El rompecabezas táctico empieza a tomar forma: la defensa se rearma con nombres que ofrecen más seguridad, mientras los extremos se disputan un lugar con la idea clara de aportar vértigo y sorpresa.

La primera certeza pasa por el costado derecho. Juan Pintado volverá a ocupar el lateral, desplazando a Fabricio Corbalán. El uruguayo, que en el clásico platense había actuado como extremo, no logró destacarse en esa posición. Su rendimiento más sólido se ha visto cuando arranca desde el fondo, donde puede combinar proyección y solidez.

Zaniratto lo sabe, y por eso lo devuelve a su zona natural. La intención es recuperar al jugador que mejor equilibrio aporta entre defensa y ataque, un perfil necesario ante un rival que exige concentración durante los 90 minutos.

El técnico analiza opciones y rendimiento. Cuatro nombres en pugna para dos puestos que pueden cambiar el desarrollo del encuentro. El objetivo es encontrar la dupla que mejor interprete los espacios que suele dejar River, un equipo que propone pero también concede terreno.

Jeremías Merlo y Lucas Castro parecen tomar ventaja en esa disputa, aunque Bautista Merlini y Marcelo Torres también levantan la mano para meterse entre los titulares. Zaniratto quiere futbolistas intensos, con capacidad para romper líneas y acompañar el circuito de juego desde la presión.

El posible once que se perfila deja ver una idea clara: orden, sacrificio y velocidad en la transición. En el mediocampo, Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto aparecen como los guardianes del equilibrio, encargados de sostener al equipo cuando el rival imponga su ritmo.

La probable formación:

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Jeremías Merlo, Lucas Castro, Bautista Merlini; y Marcelo Torres.

Zaniratto apuesta a una mezcla de juventud, intensidad y experiencia, buscando un rendimiento colectivo que pueda neutralizar el poderío ofensivo de River y aprovechar los espacios que deje el Millonario.

Para Gimnasia, el encuentro en el Monumental es más que una fecha del torneo. Es una oportunidad de reafirmar identidad, de recuperar confianza y de encaminar el cierre del Clausura sin mirar de reojo el descenso.

El cuerpo técnico confía en que el trabajo silencioso de Estancia Chica empiece a dar sus frutos. En esa búsqueda, Zaniratto ensambla las piezas de un Lobo que quiere volver a rugir, con la ilusión de que el rompecabezas, finalmente, encaje perfecto.