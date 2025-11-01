La presidenta del Palmeiras sorprendió al DT al irrumpir en plena conferencia tras el pase a la final

La clasificación del Palmeiras a una nueva final de la Copa Libertadores no solo encendió la fiesta en las tribunas, sino también en el corazón de su dirigencia. Minutos después del triunfo, mientras el entrenador ofrecía sus declaraciones a la prensa, la presidenta del club, Leila Pereira, irrumpió sorpresivamente en la conferencia y desató una escena de pura euforia.

Con una sonrisa amplia y el micrófono en mano, Pereira felicitó al cuerpo técnico y destacó la entrega del plantel durante todo el torneo. “Este equipo representa el espíritu del Palmeiras: lucha, unión y grandeza”, expresó ante la mirada atónita del DT y los periodistas presentes.

La aparición de la mandataria, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue interpretada como una muestra de la fuerte conexión que mantiene con el plantel y su compromiso con el proyecto deportivo. El gesto también reflejó la emoción que se vive en el club de cara a una nueva oportunidad de levantar el trofeo más importante del continente.

Con el equipo en modo celebración y la presidenta al frente del entusiasmo, el Verdão ya piensa en la gran final, donde buscará reafirmar su hegemonía en el fútbol sudamericano.