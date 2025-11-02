Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate tras una votación récord

River Plate vivió este sábado una jornada que quedará grabada en su historia. En una elección récord y en la modalidad nueva Boleta Unica Electronica (BUE), miles de socios se acercaron al estadio Monumental para definir al nuevo presidente del club, y el resultado consagró a Stefano Di Carlo con más del 50% de los votos como el sucesor de Jorge Brito.

A los 36 años, Di Carlo se convierte en el dirigente más joven en ocupar el máximo cargo desde Antonio Vespucio Liberti, quien asumió en 1933. Hasta hoy se desempeñaba como secretario general en la gestión saliente y encabezó la lista oficialista que obtuvo una amplia victoria, garantizando la continuidad del proyecto institucional que comenzó con Rodolfo D’Onofrio en 2013 y se consolidó bajo el mandato de Brito.



La jornada también marcó un nuevo récord de votantes, con 25.890 socios que se hicieron presentes en la casa del Más Grande, una cifra que representó casi el 30% del padrón electoral. De esta manera, se superó ampliamente el registro de 19.833 socios que participaron en las elecciones de 2021, cuando Brito fue elegido como presidente.



Pasadas las 21 horas, el actual vicepresidente segundo, Ignacio Villaroel dio a conocer los resultado; El dirigente triunfador obtuvo el 61% de los sufragios. Stefano estuvo seguido por Carlos Trillo que obtuvo el 16%, en tercer lugar se ubico Luis Belli arañando los dos digitos porcentuales, precisamente 9,7%, Daniel Kiper obtuvo el 8.2% y Pablo Lunati se llevo el 4%



El nuevo presidente estará acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, conformando una mesa directiva que buscará profundizar el modelo de gestión que transformó a River en la última década, tanto en lo deportivo como en lo económico y social.

Sin embargo, el mayor desafío de Di Carlo será el plano futbolístico. En medio de un clima de tensión por los resultados de la segunda etapa de Marcelo Gallardo, el flamante mandatario reconoció que “el fútbol es el tema de mayor centralidad, relevancia e interés” y aseguró que su conducción trabajará para “corregir y mejorar lo que sea necesario”.

En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Di Carlo enfatizó la necesidad de recuperar el equilibrio entre el área deportiva y la conducción institucional, una relación que se había enfriado en los últimos meses. “River necesita volver a ser un club alineado, donde todos tiremos para el mismo lado. Ese es nuestro principal compromiso con los socios”, afirmó.

Con un mandato que se extenderá hasta 2029, Stefano Di Carlo inicia una nueva etapa en River Plate, marcada por la continuidad de un modelo exitoso, pero también por el reto de revitalizar el proyecto futbolístico y mantener al club en la élite del continente.