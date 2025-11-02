Boca venció a Estudiantes en un duelo clave y final caliente en UNO

Boca Juniors consiguió una valiosa victoria en el estadio UNO al superar 2-1 a Estudiantes de La Plata, en un duelo vibrante correspondiente a la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este triunfo, el “Xeneize” se subió a lo más alto de la tabla y alimenta sus aspiraciones de clasificar a la fase final.

El conjunto visitante comenzó mejor y abrió el marcador a través de Exequiel Zeballos, quien definió con precisión tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, el “Pincha” reaccionó rápidamente y alcanzó el empate con un penal ejecutado por Edwin Cetré, luego de una infracción dentro del área.

El partido ganó en intensidad y se tornó friccionado, con ambos equipos buscando el desequilibrio. La polémica llegó en el complemento cuando Gabriel Neves vio la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre el español Ander Herrera, dejando a Estudiantes con un hombre menos.

Aprovechando la superioridad numérica, Boca presionó sobre el final y encontró el gol del triunfo gracias a Miguel Merentiel, que selló el 2-1 definitivo en tiempo agregado y desató la euforia del banco visitante.

Con este resultado, Boca Juniors quedó como líder del Grupo A, mientras que Estudiantes perdió terreno en la pelea por los primeros puestos. El próximo compromiso del equipo azul y oro será ante Rosario Central, mientras que el “Pincha” intentará recuperarse frente a Tigre.