A pesar del árbitro, Gimnasia ganó en el Monumental después de 20 años

Gimnasia y Esgrima La Plata vivió una jornada inolvidable este domingo al vencer 1-0 a River en el estadio Monumental, por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El gol de la victoria llegó desde los doce pasos, con una ejecución precisa de Marcelo Torres que desató la alegría de los hinchas triperos y rompió una racha adversa de 20 años sin triunfos en Núñez.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto mostró solidez, orden y una actitud combativa frente a un rival que, pese a dominar la posesión, no logró doblegar la resistencia albiazul. Con esta victoria, Gimnasia sumó tres puntos de oro en su lucha por mantener la categoría y soñar con entrar a los playoffs.

La última vez que el Lobo había ganado en el Monumental fue el 27 de noviembre de 2005, cuando se impuso 3-1 con goles de Lucas Lobos y un doblete del “Turbo” Gonzalo Vargas. Aquella tarde, River —dirigido por Reinaldo “Mostaza” Merlo— tuvo como número 10 a un joven Marcelo Gallardo, quien fue expulsado por protestar.

Dos décadas más tarde, el destino volvió a cruzar a Gimnasia con el Monumental y la historia se repitió: el Lobo volvió a festejar en territorio millonario, alimentando el sueño de cerrar el año con una sonrisa y reafirmando que, aun en las más difíciles, La Plata siempre tiene garra.