De la crítica a la práctica: La Libertad Avanza y la contradicción con las candidaturas testimoniales

Durante la campaña electoral, La Libertad Avanza (LLA) convirtió la coherencia en una de sus principales banderas. Sus dirigentes se mostraron implacables con las llamadas candidaturas testimoniales, aquellas que se presentan a elección sin intención real de asumir o que funcionan como trampolines hacia otros cargos. “Eso es estafar al electorado”, había afirmado en su momento el propio Manuel Adorni, en un mensaje que buscaba marcar distancia de la “vieja política”.

Unos pocos meses después, las decisiones dentro del oficialismo parecen poner en entredicho aquel discurso. Adorni, electo legislador porteño, no ocupará su banca y fue designado como jefe de Gabinete del gobierno nacional. Algo similar ocurre con Diego Santilli, quien encabezó una lista de LLA asegurando que en el espacio “no habría candidatos testimoniales”, pero finalmente tampoco asumirá su escaño tras ser confirmado como ministro del Interior.

Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. Dirigentes de distintos bloques señalaron que el oficialismo incurre en las mismas prácticas que había prometido desterrar. Desde diferentes espacios políticos y no políticos observan que estas decisiones “erosionan la credibilidad” de un proyecto que se presentó como una ruptura frente a los usos y costumbres de la política tradicional.

Desde el entorno libertario buscan justificar los cambios por “razones de gestión” y sostienen que las designaciones responden a la necesidad de fortalecer el equipo del Ejecutivo. Sin embargo, el episodio reaviva una pregunta de fondo: ¿es posible renovar la política si se repiten los mismos mecanismos que se criticaban?

La Libertad Avanza enfrenta, así, un nuevo, y van..., gran test de coherencia. Lo que comenzó como una cruzada contra el oportunismo electoral hoy encuentra su espejo dentro del propio espacio, poniendo en duda hasta qué punto el cambio prometido puede sostenerse más allá del discurso.