Noche de tango, baile y energía en La Plata con "La Juan D’Arienzo"

La Orquesta La Juan D'Arienzo es una de las agrupaciones más destacadas del tango en la actualidad. Fundada en 2012 con el fin de recrear el estilo del "Rey del Compás", Juan D'Arienzo, la orquesta ha logrado consolidarse como una de las principales exponentes del género. Dirigida por el bandoneonista Facundo Lázzari, y se completa la línea de bandoneones con Ricardo Badaracco, Oscar Yemha y Lucas Pantarotto; en violines Pablo Ginzburg, Emilio Pagano y Juan Pablo Cravenna; piano Federico Pérez, contrabajo Andrés Santarsiero y con la voz de Fernando Rodas.

Con ya 10 años de trayectoria, ha realizado más de 20 giras por Europa, América y Asia, y ha editado tres álbumes: "Cortando Clavos" (2014), "Siciliano" (2016), "Bienvenido a este sector" (2018) y "La Juan D'Arienzo 10 años" (2022). La orquesta ha sido galardonada con el Premio Tango a la Mejor Orquesta 2018, un reconocimiento a su dedicación y pasión por el tango.

Junto a La Juan D'Arienzo, se presentará la bailarina y coreógrafa Lola Sandoval, quien ha sido una figura destacada en el mundo del tango durante la última década. Con una formación en danzas populares y académicas, Lola ha coreografiado obras musicales, organizado milongas y ha bailado en escenarios y eventos de todo el país. Su pasión y energía en el escenario son contagiosas, y su presencia es un complemento perfecto para la música en vivo de La Juan D'Arienzo.

Y dando otra propuesta al show, estará musicalizando DJ Andy Rojas, quien aporta su ritmo y energía, creando un ambiente único y emocionante que hará que el público se sienta parte de la noche.

Las entradas las pueden adquirir por Passline.