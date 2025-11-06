Noche de tango, baile y energía en La Plata con "La Juan D’Arienzo"

Con ya 10 años de trayectoria, ha realizado más de 20 giras por Europa, América y Asia, y ha editado tres álbumes: "Cortando Clavos" (2014), "Siciliano" (2016), "Bienvenido a este sector" (2018) y "La Juan D'Arienzo 10 años" (2022). La orquesta ha sido galardonada con el Premio Tango a la Mejor Orquesta 2018, un reconocimiento a su dedicación y pasión por el tango.
Junto a La Juan D'Arienzo, se presentará la bailarina y coreógrafa Lola Sandoval, quien ha sido una figura destacada en el mundo del tango durante la última década. Con una formación en danzas populares y académicas, Lola ha coreografiado obras musicales, organizado milongas y ha bailado en escenarios y eventos de todo el país. Su pasión y energía en el escenario son contagiosas, y su presencia es un complemento perfecto para la música en vivo de La Juan D'Arienzo.
Y dando otra propuesta al show, estará musicalizando DJ Andy Rojas, quien aporta su ritmo y energía, creando un ambiente único y emocionante que hará que el público se sienta parte de la noche.
Las entradas las pueden adquirir por Passline.