Berisso: Una pick-up quedó encajada y terminó varada en la arena

Durante la mañana, alrededor de las 10:45 horas, el sistema de emergencias 911 recibió un aviso sobre un vehículo atrapado en la arena en la zona costera del Río de la Plata, entre Palo Blanco e Isla Paulino. Según el reporte inicial, dentro del rodado se encontraban dos personas que no podían salir por sus propios medios.

De inmediato, el equipo náutico de Defensa Civil Municipal se dirigió al lugar con una embarcación propia. Al arribar, los rescatistas constataron la presencia de una pick-up tipo rastrojera parcialmente cubierta por la arena, de la cual sólo era visible el techo. Tras la inspección, se verificó que el interior del vehículo estaba vacío.

Minutos después, durante el rastrillaje del área, fue localizado un hombre de 35 años en la costa, en buen estado de salud. El personal le brindó asistencia y recomendaciones de seguridad, especialmente sobre el ingreso al río y las condiciones necesarias para realizar la recuperación del vehículo sin riesgo.

El operativo finalizó sin heridos ni mayores inconvenientes, destacándose la rápida respuesta y coordinación del equipo de Defensa Civil ante el llamado de emergencia.