Nuevo fallo judicial reabre el camino a la ciudadanía italiana para descendientes

¿Un fallo judicial podría cambiar todo para quienes buscan la ciudadanía italiana? En las últimas semanas, miles de descendientes argentinos y uruguayos recuperaron la esperanza de acceder al tan deseado pasaporte europeo. Pero lo que pocos saben es que este cambio podría simplificar trámites que se habían vuelto casi imposibles desde la sanción del Decreto Tajani.

Hasta hace poco, los bisnietos y tataranietos de italianos habían quedado prácticamente afuera del proceso. El decreto 36/2025 había impuesto restricciones que complicaron a generaciones enteras. Sin embargo, un reciente fallo judicial en Italia marcó un antes y un después: declaró inconstitucional parte de esas limitaciones y reabrió la puerta para miles de familias.

Un fallo que cambió el panorama

El caso fue impulsado por familias de descendientes italianos y respaldado por tribunales en Turín, Campobasso y L’Aquila. Su resolución sienta un precedente clave: las restricciones del decreto Tajani no pueden impedir que los herederos de sangre italiana reclamen su derecho a la ciudadanía.

Gracias a este fallo, hoy los descendientes que quedaron fuera del sistema consular pueden iniciar el trámite por la vía judicial, un camino que, según expertos, es cada vez más elegido por su facilidad y efectividad.

Quiénes pueden beneficiarse

Este cambio beneficia a:

Bisnietos y tataranietos de inmigrantes italianos.

Personas con trámites rechazados por el decreto Tajani.

Descendientes con carpeta lista pero sin turno consular.

Excluidos por la llamada “ley materna”.

Casos sin respuesta en consulados de Argentina, Uruguay o Estados Unidos.

En resumen, el fallo devuelve oportunidades y acelera los procesos para quienes buscan reconocimiento ciudadano.

Asesoramiento y tiempos

El reconocido Estudio Pozzo-Ruggieri, con sedes en Roma y Buenos Aires, acompaña a quienes inician el trámite judicial. Su experiencia de más de 25 años en Italia les permite garantizar resultados en un promedio de 14 meses.

“El secreto está en hacer todo dentro del marco legal, sin intermediarios y con documentación impecable”, explicó Maximiliano D. Pozzo, CEO del estudio.

Su equipo revisa cada legajo, prepara los contratos, otorga poderes de representación y mantiene comunicación directa durante todo el proceso. Además, ofrecen residencia temporal en Italia para quienes viajan a completar el trámite.

Un nuevo escenario para los descendientes

Con este fallo judicial, el trámite de ciudadanía italiana vuelve a ser posible para miles de descendientes. Y aunque el contexto legal cambió, el mensaje es claro: todavía hay caminos viables para obtener el reconocimiento.

En un escenario donde muchos habían perdido la esperanza, este precedente judicial devuelve la posibilidad —y la facilidad— de reclamar una herencia que nunca debió perderse: el derecho a ser reconocidos como italianos.