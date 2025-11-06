Niñez PBA | Fuga de jóvenes peligrosos y robos millonarios: quiénes son Rata, Momia y Sombra

Pasaron las elecciones de octubre y como estamos en primavera, empezaron a florecer las fugas en los institutos de menores de PBA, mientras los funcionarios de Kicillof a cargo del área se dedican a juntar dinero para sus propias arcas (casi todo el año la estuvieron juntando para la campaña). La historia secreta de El Rata, El Momia y El Sombra, los reyes del choreo en Minoridad bonaerense.

Ojo que anda cerca LOPESITO "$$$" Robledo

El archienemigo de Claudio "El Momia" Otero fue convocado por el mismo Momia para ofrecerle la dirección de un Instituto que luego les diremos, y que no es La Plata.

El Momia...

Robledo es un ex director del Insituto Almafuerte, que fue echado de su conducción por el manejo indiscriminado de fajos de dinero que se quedaba de las horas extras.

Sin embargo, parece que el otrora expulsado, ahora es convocado al equipo para hacer de las suyas por un porcentaje y llevarle la bolsa negra a quien lo convoca y así todos amigos.

El Sombra...

En ediciones pasadas habíamos publicado que las autoridades no querían que se mencionara ningún tipo de problemas que afectara a los Centros e Institutos de Menores.

Pero como los actos y las desprolijidades de las autoridades de Niñez ya son moneda corriente, el no pago a sus empleados en debida forma hace que muchas veces los niños quieran volver al ruedo.

El Rata...

Frente al no cuidado de chicos internados, los pibes se fugan de los institutos con el director provincial Claudio "El Momia" Otero y el subsecretario Pablo "Rata" Lachener haciendo la vista gorda.

Mmmm, horas extrassss...

El "Momia" Otero y la "Rata" Lachener parecen mirar más donde está la plata de las horas extras de sus empleados para entrarle como Milei al Rivotril 2mg, que para atender el mismísimo cuidado de los menores.

Cuando se dice que miran más el dinero que el cuidado de los jóvenes, abonando lo que corresponde a cada empleado de institutos, se ve con los favores por retorno que hacen a sus amantes, novias, amigas y hasta familiares.

Tal es el caso del mismo subsecretario Lachener, quien sin ningún tipo de vergüenza, tiene a su hermana trabajando en el edificio central de Diagonal 73 y 48, con la visera puesta para mirar por debajo quienes trabajan y quienes no, cumplen horario etc, para después trasmitirle a su hermano y éste a Otero con la sola intención de quitarle las horas extras a los empleados y llevarlas a sus propias arcas.

Cuando hablamos de retorno, es vox populi que tanto Otero como Laschener tienen sus soldados y apasionadas, que son quienes reciben horas extras por un monto que va de $600 a $800 mil pesos mensuales, por ir a trabajar tan solo 2 días a la semana, en Diag. 73 y 48.

Así, los socios beneficiarios quedan al margen de las botonas listas que pasa la hermana del subsecretario a la hora de la nómina del personal que hay que bajarle o sacarle las horas extras (se pagan como complemento del sueldo).

Cuando la mayoría de los empleados cobran $150 mil de horas extras o menos, estos crápulas le dan montos varias veces superiores a sus empleados asociados, corrompiéndolos y haciendo que después de haberles subido el monto de las extras dejen el retorno, que es del 50% y que si no se lo entregan, entran en la lista negra del no cobro de horas extras, quitándoles todos los beneficios que puedan solicitar al jefe.

Huyan chicos, ahora que pasaron las elecciones

El Centro de Contención que se abrió hace poco en calle 1 entre 36 y 37 de La Plata, tiene más fugas que la Refineria de YPF. Este centro es el modelo estrella del "Momia" Otero.

Parece que al momento de abrirlo, no se tuvo en cuenta que en el mismo lugar hay un Centro de Referencia, donde los chicos entran y salen porque el lugar no tiene alojamiento.

En efecto, el Centro de Referencia y el de Contención tienen una sola puerta de ingreso y salida, lo que hace que los menores hagan su bolso cuando están bien alimentaditos y fuertes, para salir por la única puerta como si nada y a la vista de los empleados.

Nadie sabe si los chicos que salen son de Referencia o Contención, situación que lleva a los menores a que así como entran se van, porque están en lugar donde el tránsito de los jóvenes es cotidiano y cuando ven la posibilidad de fugarse lo hacen.

Aquí hay que tener en cuenta las graves consecuencias a las que se expone cualquier habitante de La Plata al toparse con alguno de ellos y sea como se ve a diario amenazado, golpeado y hasta baleado para robarles.

Las autoridades de Niñez y Adolescencia bonaerense han dejado abandonado el barco de carga de responsabilidades para el cuidado de niños, como lo establecen las normas internacionales, para dedicarse a desojar la margarita impresa en el presupuesto de los $138.000.000 que tiene el Organismo de Niñez.

Con esa montaña de dinero, los funcionarios de Kicillof y Larroque se dan el gusto de comprar autos nuevos y en algún caso, como el "Momia", construirse una mansión en Parque Sicardi, en avenida 7 al fondo, detrás del Aeropuerto.

Una sociedad perfecta: el Rata, el Momia y el Sombra

Pasadas las elecciones, el subsecretario "Rata" Laschener y su hermana, el "Momia" Otero y el Sombra, dejaron de recaudar para la corona y volvieron a hacerlo para ellos mismos.

Nadie podría en estos tiempos, con un sueldo de director provincial, construirse ni siquiera una choza, pero muchísimo menos una mansión como la que se está haciendo el barrabrava Claudio "Momia" Otero.

Están tan enceguecidos por juntar dinero del Estado, frente la palpable posibilidad de que puedan sucederse cambios en el organismo, que la desidia en los institutos es tan grande que los menores se fugan sin contención alguna por la falta de cuidados.

Algunos que otros candados abiertos, como ocurrió en el instituto cerrado Legarra, donde esta semana se escapó un menor con causas de alta peligrosidad y condenado.

La estafa y el robo no cesan en el instituto cerrado de Pablo Noguez, toda vez que continúan mandando personal de la ciudad de La Plata, ofreciéndoles montos siderales por 12 horas de trabajo, sin vista de querer dar solución al tema.

El asesino de Kim Gómez, a punto de huir

Esta semana se fue trasladado de Movimiento y Ubicación al Instituto Gambier, el menor que meses atrás partició con otro cómplice en la muerte de la menor Kim Gómez, que tuvo repercusión nacional por el horrendo hecho donde la menor fue arrastrada en el mismo auto que le habían robado momentos antes a su madre.

El Gambier es de características abiertas y está ubicado en localidad de Abasto, en La Plata. El traslado se efectivizó como se dijo ediciones atrás, porque Kicillof había ordenado que no quería movimientos ni líos de menores que se reportaran antes de las elecciones.