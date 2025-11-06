Una motociclista resultó herida tras chocar contra una camioneta en 31 entre 63 y 64

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes a media mañana en la zona de 31 entre 63 y 64, cuando una motociclista perdió la estabilidad de su rodado e impactó contra una camioneta.

Como consecuencia del choque, tanto la moto como la mujer quedaron debajo del vehículo, lo que generó un amplio operativo de rescate. Personal policial y de tránsito cortó la circulación en el lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Minutos más tarde arribó una dotación de bomberos del Cuartel de Los Hornos, quienes tras varios intentos lograron liberar a la víctima. La mujer presentaba lesiones en las piernas y la cabeza, producto del golpe contra el cordón de la calle.

Fue asistida en el lugar y luego trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital San Martín, donde permanece en observación hasta altas horas de este lunes.

El tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos hasta la llegada de los peritos, mientras agentes de tránsito coordinaron desvíos en las calles aledañas.