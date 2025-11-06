UPCN explota: internaron a Andrés Rodríguez y Fabiola Mosquera le hace la cama | AUDIOS

En la previa de la confirmación de la nueva conducción de la CGT, nuevamente llama poderosamente la atención el cinismo sindical por parte de la gestión de UPCNBA, dónde es sabido que usan el sillón para beneficios propios a costa de los aportes de los afiliados.

La actual titular de la sucursal bonaerense del gremio de los estatales, Fabiola Mosquera, buscaba ser diputada y no lo logró por la falta de convocatoria con los trabajadores de la PBA, como así también por la falta de credibilidad a las elecciones generales del 2022, luego del fallecimiento del histórico dirigente Carlos Quintana, a quién las lacras inescrupulosas que conducen el gremio le siguen usando la tarjeta de crédito mucho tiempo después de su muerte.

A eso hay que sumarle la caradurez de la actual dirigencia al decir "UPCN es mi nombre", cuando desde Nación afirman todo lo contrario: Andrés Rodríguez asegura que "el gremio NO es el nombre de ningún dirigente, UPCN ES DE LOS AFILIADOS".

Hace 12 días, el portal DiarioFull.com.ar denunció que "la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Provincia de Buenos Aires quedó envuelta en un escándalo luego de que Jesús Nieves Pérez, presidente de la Agrupación Educación Viva, denunciara una presunta compra de dólares por $400 millones por parte de la conducción que encabeza Fabiola Mosquera".

"Con la tuya, afiliado: denuncian que el gremio de UPCN compró 400 millones de dólares en presunta maniobra de timba financiera", publicó el prestigioso portal que dirige Pico Sanzone.

A todo este escenario se agrega otro capitulo de falta de respeto, falta de códigos y de esa carrera sucia de llegar a cualquier precio, inclusive si hay que llevarse puesto a Andrés Rodríguez, y así queda evidenciado en unos audios que se filtraron desde la sede platense de 13 y 50, en una supuesta charla entre Fabiola Mosquera (actual secretaria general de UPCNBA ) y Silvina Di Yorio (secretaria de capacitación de UPCNBA y directora ñoqui del ministerio de transporte).

En los audios (aprovechando el problema de salud que afectó a Andrés Rodríguez, que lo llevó a una intervención quirúrgica de urgencia) articulan y diagraman un armado a nivel nacional y provincial, desprestigiando y hablando despectivamente de todo el arco sindical upeceneista, en busca de poner en manos de Fabiola Mosquera la conducción nacional de UPCN y la provincial a través de su ladera en provincial Silvina Di Yorio.