Franco Colapinto y el rugido argentino que sacudirá Interlagos

El nombre de Franco Colapinto vuelve a encender el entusiasmo de los fanáticos argentinos que siguen cada curva y cada aceleración de su prometedora carrera en la Fórmula 1. Este fin de semana, el piloto de Pilar volverá a ser protagonista en el Gran Premio de Brasil, en el legendario Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, uno de los templos más emblemáticos del automovilismo mundial.

El circuito paulista se prepara para recibir a cientos de hinchas argentinos, que teñirán de celeste y blanco las tribunas mientras Colapinto se enfrenta a un trazado técnico y veloz, donde cada milésima puede marcar la diferencia.

La acción comenzará el viernes 7 de noviembre, cuando a las 11:30 (hora argentina) se desarrolle la única práctica libre del fin de semana. Apenas unas horas más tarde, a las 15:30, se disputará la clasificación para la carrera Sprint, un formato que exige precisión absoluta y deja poco margen para los errores.

El sábado 8, la jornada será doble: a las 11:00 se correrá la Sprint Race, una mini carrera que otorgará puntos extra y servirá de antesala a la clasificación definitiva, que se celebrará a las 15:00 y determinará el orden de salida del Gran Premio del domingo.

El domingo 9 de noviembre, a las 14:00 (hora argentina), Colapinto se lanzará a disputar las 71 vueltas del GP de Brasil, buscando superar su mejor registro y acercarse, una vez más, a la zona de puntos.

El piloto argentino, que continúa en negociaciones para asegurar su continuidad en Alpine para 2026, intentará aprovechar cada oportunidad para demostrar su evolución en una temporada donde el equipo francés ha enfrentado notables dificultades técnicas.

El A525, monoplaza con menor poderío en rectas largas, deberá adaptarse a un circuito que combina curvas lentas y tramos de alta velocidad. No obstante, Colapinto ha demostrado una gran capacidad de adaptación y constancia, logrando superar a su compañero Pierre Gasly en varias competencias recientes, como sucedió en Austin y Zandvoort, donde logró su mejor desempeño del año con un puesto 12.

Su debut en la F1, allá por la séptima fecha en Emilia-Romaña, marcó el inicio de una campaña de aprendizaje constante: participaciones destacadas en Mónaco, Canadá, España y Hungría, además de un sólido cierre de temporada en Singapur, Texas y México, donde finalizó 16°.

El Gran Premio de Brasil celebrará su 51° edición, con un recorrido de 4.309 metros que incluye 15 curvas y dos zonas de DRS, ideales para los sobrepasos. La vuelta récord pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540, mientras que el más ganador de la historia en este trazado es Alain Prost, con seis triunfos.

El año pasado, Max Verstappen fue el gran vencedor bajo una intensa lluvia, recordando que Interlagos no solo exige velocidad, sino también temple para resistir las condiciones más extremas.

Dónde verlo

La competencia podrá seguirse en vivo a través de Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, además de las plataformas F1TV, BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (EE.UU.), Sky Italia y Sky Sports (Reino Unido).

Franco Colapinto no solo corre por su escudería: corre por una bandera, por una ilusión colectiva. En cada curva de Interlagos, el rugido del motor será acompañado por el aliento argentino que, una vez más, espera verlo cruzar la meta demostrando que el sueño de ver un compatriota consolidado en la Fórmula 1 ya no es una utopía, sino una realidad que acelera sin freno.

Días y horatios - Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre