Boca y Guillermo en el camino del River de Gallardo rumbo a su clasificación a la Libertadores

El presente de River Plate preocupa. El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y ocho caídas en los últimos diez encuentros, un registro inédito que lo dejó al borde del abismo futbolístico. Con la clasificación a la próxima Copa Libertadores en peligro, el equipo de Marcelo Gallardo afrontará dos partidos decisivos: nada menos que el Superclásico ante Boca en La Bombonera y, una semana más tarde, recibirá a Vélez.

El duelo ante el eterno rival llega en el peor momento posible. Boca, segundo en la tabla anual con 56 puntos, aventaja a River por cuatro unidades y buscará sellar su clasificación directa al torneo continental frente a su público. Para el Millonario, ganar es una obligación: un triunfo en el Superclásico podría revitalizar el ánimo del plantel y mantener con vida las aspiraciones de acceder a la Libertadores sin pasar por la fase previa.

Pero el cierre del campeonato no será más sencillo. En la última fecha, River enfrentará a Vélez, hoy conducido por Guillermo Barros Schelotto, técnico con quien Marcelo Gallardo mantuvo una de las rivalidades más recordadas de los últimos tiempos, especialmente tras la histórica final de Madrid en 2018. El cruce en el Monumental promete una carga emocional extra, con dos equipos que se juegan mucho más que tres puntos.

Con Rosario Central liderando la tabla anual con 65 unidades, Boca segundo con 56 (+25) y River tercero con 52 (+19), el conjunto de Núñez está obligado a ganar los dos partidos que restan y esperar que el Xeneize no sume de a tres frente a Tigre. Cualquier otro escenario lo dejaría dependiendo de combinaciones ajenas y, posiblemente, sin clasificación directa al máximo torneo continental.

El domingo 9 de noviembre, desde las 16.30, se jugará una final anticipada en La Bombonera. River se juega el orgullo, la clasificación y, sobre todo, la oportunidad de revertir un semestre que quedará marcado en la memoria por su irregularidad.