La Plata movidita: crónica de una mañana cargada de accidentes, cortes y robos

La jornada del martes amaneció agitada en distintos puntos de La Plata, donde los accidentes de tránsito y los incidentes de inseguridad se convirtieron en protagonistas. Desde temprano, los vecinos de El Mondongo, La Loma y la zona del Hospital Italiano vivieron un clima de tensión e incertidumbre.

Dos choques matutinos en la ciudad

En calle 29 y 38, dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que provocó demoras y congestión en uno de los accesos más transitados del barrio La Loma. Los conductores, aturdidos, fueron asistidos por transeúntes y personal policial que llegó al lugar para ordenar el tránsito, en una esquina donde los siniestros viales ya son frecuentes.

Casi al mismo tiempo, en diagonal 79 y 61, una moto fue embestida por un automóvil, generando preocupación entre los vecinos de El Mondongo, quienes aseguran que la imprudencia y el exceso de velocidad son moneda corriente en esa zona.

Intento de robo cerca del Hospital Italiano

Mientras los agentes de tránsito trabajaban en los siniestros, la policía debió acudir a 46 y 29, donde un hombre intentó ingresar por la fuerza a una vivienda. El hecho fue rápidamente interpretado como un intento de entradera, lo que alteró la tranquilidad de los residentes del área. Los testimonios dan cuenta de momentos de tensión y miedo, en una mañana en la que la inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena.

Caos y confusión por los cortes de tránsito

Como si todo esto fuera poco, la circulación en diagonal 80 entre 1 y 118 colapsó debido al incremento de vehículos que, al intentar esquivar las obras sobre diagonal 80, terminaron generando un embudo de tránsito.

La situación fue aún más complicada porque, en esa misma zona, suelen cruzar caballos provenientes del Hipódromo de La Plata, lo que agregó un componente de riesgo e incertidumbre para los conductores.

Vecinos y trabajadores coincidieron en señalar que la falta de señalización y coordinación entre las obras y los desvíos fue determinante para que se viviera una mañana de caos total, con bocinazos, quejas y demoras que superaron los 40 minutos.

Una mañana que dejó lecciones

Entre choques, intentos de robo y confusión generalizada, el martes 4 de noviembre quedará en la memoria de muchos platenses como una de esas mañanas en las que todo parece suceder al mismo tiempo.

La sucesión de hechos pone en evidencia la necesidad de una planificación urbana más eficiente, controles viales más estrictos y una presencia policial preventiva que brinde tranquilidad en los barrios.