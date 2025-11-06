Gimnasia, a un paso de la salvación: así puede evitar el descenso antes de enfrentar a Vélez

Gimnasia atraviesa un momento decisivo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. La victoria reciente en el Monumental frente a River le permitió al equipo platense acercarse a la tranquilidad: con apenas dos unidades más, el Lobo podría asegurar su permanencia en Primera División sin depender de nadie.

Sin embargo, antes de enfrentar a Vélez en la próxima fecha, existe la posibilidad de que Gimnasia se salve incluso antes de salir a la cancha, siempre que se den ciertos resultados en otros encuentros. Para que esto ocurra, los equipos que lo siguen en la tabla de descenso —San Martín de San Juan, Aldosivi y Godoy Cruz— deberían perder o empatar sus partidos.

Actualmente, Gimnasia suma 32 puntos, mientras que Godoy Cruz tiene 28 y San Martín y Aldosivi 27. Esta diferencia le permite al Lobo mirar con optimismo los últimos encuentros del torneo, aunque la salvación definitiva dependerá de la combinación entre sumar sus propios puntos y, en algunos escenarios, de los resultados de sus competidores directos.

El entrenador y el plantel mantienen el foco en el próximo desafío, conscientes de que cada punto es vital y que la presión se vive tanto dentro como fuera del campo. Para los hinchas, la esperanza está más cerca que nunca, pero la cautela sigue siendo protagonista: nada está asegurado hasta que el equipo sume los puntos necesarios.

Con este panorama, Gimnasia se prepara para enfrentar a Vélez con la posibilidad de escribir un capítulo de alivio y festejo en una temporada marcada por la lucha constante en la tabla de descenso.