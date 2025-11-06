LA PLATA | Chocó el Volador: el jefe de la barra de Gimnasia se accidentó en 137 y 42

Cristian Camilieri, el histórico líder de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, chocó con su moto Honda Tornado 250 dominio A189CM, contra un automóvil Ford Ka dominio AB392CS conducido por Luis Alejandro Jofre, este mediodía lluvioso del primer martes de noviembre en la zona de La Granja, en la intersección de 137 y 42.

La leyenda urbana de La Plata indica que Cristian “El Volador” Camilleri es un hombre rudo y de muchas vidas.

Esta vez, tal cual ocurrió en marzo de este año en el Hospital San Roque de Gonnet, el jefe de la hinchada del Lobo fue protagonista en el inicio de esta tarde de otro hecho policial, pero en este caso por un accedente de tránsito que derivó en un corte de circulación en 137 y 42.

Camilleri venía manejando una moto Enduro 250 nueva, con el casco puesto y llevaba consigo una mochila infantil, por lo que se supone que iba a buscar a alguno de los nenes de su familia para llevarlo a la escuela.

En la intersección de las mencionadas arterias (137 y 42) se cruzó un Ford Ka y el hincha del Lobo no pudo evitar el golpe. En el lugar se hizo presente el personal del SAME y confirmaron que sujeto referente de la tribuna está fuera de peligro.

Camilleri se mostró dolorido y no quiso hacer comentarios con respecto a la responsabilidad de la maniobra, ya que en el auto viajaba un jubilado que también resultó con algunos golpes menores.

Otro accidente pero en Gonnet

En otro punto de la región, sobre el Camino Centenario y 502, también una mujer que manejaba una moto fue embestida por un automovilista y terminó con traumatismos en el pie izquierdo.