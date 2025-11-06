“El fraude y el peronismo agonizan”, sentenció el liberal Gustavo Ladelfa | VIDEO

El dirigente liberal de la ciudad de Moreno, Gustavo Ladelfa, participó del programa NOVA Stream, conducido por el periodista Mario Casalongue, que se emite todos los viernes de 14 a 16 horas por el canal de YouTube Vale Todo.

Junto al director de NOVA, Mario Casalongue, recordaron una anécdota reciente: semanas atrás, el periodista había pronosticado que el peronismo iba a ganar en todos lados por 20 puntos, pero tras los resultados electorales, Ladelfa le recordó entre risas que finalmente había ocurrido lo contrario.

“La realidad es que el fraude se terminó y la boleta única va a ser historia desde acá para adelante”, afirmó Ladelfa, asegurando que las nuevas herramientas de fiscalización y transparencia electoral marcaron un cambio de época.

El dirigente sostuvo que en Moreno desde el 2001 viene participando como fiscal y denunció irregularidades históricas. “Siempre contábamos todos los votos perfectamente, y a la hora de la verdad siempre nos robaban entre un 5 y un 7 por ciento”, aseguró.

También cuestionó la volatilidad de los resultados en distintas instancias electorales: “Nadie puede ganar una elección por 14 puntos y un mes después perder por 15. Matemáticamente es imposible. ¿Pero qué es lo que pasó acá?”, se preguntó.

Ladelfa aseguró que “lo que pasó es que no hay más venta de escuelas, no hay más entrega de mercadería, no hay más fotito con el voto y el puntero te paga. Se acabó todo eso”.

Finalmente, Ladelfa fue categórico al referirse a los partidos tradicionales: “El radicalismo ya se acabó y el peronismo se está acabando”.