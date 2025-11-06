La UNLP elige quién conduce la vida estudiantil en cada facultad en La Plata

- Listas: Lista 1; Franja Morada; Agite Estudiantil; Fuera de Escala y Proyect ARQ
- Centro actual: Franja Morada.
- Segunda fuerza: De Sol a Sol (Peronismo)
Facultad de Artes
- Listas: Artes al Frente con la Izquierda; Sumak Kawsay; Franja Morada; De Sol a Sol; Ya Basta Juventud Anticapitalista; Megafon; Martí y Cronopios
- Centro actual: Cronopios (La Mella)
- Segunda fuerza: De Sol a Sol (Peronismo)
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
- Listas: Franja Morada; Caldén Forestal; Siembra; Cambium y En Clave Roja
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: Cambium (La Mella, Patria Grande)
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (Observatorio)
- Listas: Latitud + Estudiantes independientes; Franja Morada; Obser al Frente con la Izquierda y SUMA – MPE (17)
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: SUMA (Forman parte del Movimiento de Participación Estudiantil)
Facultad de Ciencias Económicas
- Listas: Franja Morada; Muece; Sumak Kawsay; Equilibrio; Industria Nacional; DND; En Clave Roja y Universitarios de La Libertad Avanza
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: MUECE (pertenece al frente Patria Grande de Juan Grabois)
Facultad de Ciencias Exactas
- Listas: Colectivo Estudiantil; Franja Morada; La Izquierda al Frente – En Clave Roja; Suma y Gradiente
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: SUMA
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho)
- Listas: Frente Unidad por Derecho; La Izquierda en Derecho; Nuevo Derecho; Megafon; Universitarios de La Libertad Avanza; El Amparo; Franja Morada; Ecos; DND y Sampay
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: DND
Facultad de Ciencias Médicas (Medicina)
- Listas: La Izquierda al Frente; UniTE; La Cámpora Salud; Remediar; Franja Morada y Vientos de Abajo
- Centro actual: Remediar (JUP)
- Segunda fuerza: Vientos de Abajo / Patria Grande / La Mella
Esta elección fue una de las más peleadas de todas las facultades y podría haber algún movimiento en la conducción de Medicina.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
- Listas: Frente; Frente Reformista Estudiantil; Tupac Amarú y La Izquierda en Naturales
- Centro actual: Frente Natural (vinculado a Quebracho y con lazo a La Cámpora)
- Segunda fuerza: ARES / Frente reformista
Facultad de Ciencias Veterinarias
- Listas (UNLP): Franja Morad; En Clave Roja; Simbiosis y Juntos por Vete — La Pinto-Ósmosis
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: La Pinto (mencionada como la fuerza peronista presente)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
- Listas: AULE; Ahora o nunca – La Cámpora; Franja Morada; Unite Protagonismo Estudiantil; ¡Ya Basta!; Huma en Lucha y a la Izquierda; La Jauretche; Crear más Libertad; Frente Estudiantil Hebe de Bonafini y Megafon (45); Utopía (69)
- Centro actual: La Jauretche (JUP)
- Segunda fuerza: AULE
Facultad de Informática
- Listas (UNLP): Franja Morad; La Fuente; En Código Rojo + La Revuelta y Byte – Agrupación Independiente
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: La Fuente (JUP)
Facultad de Ingeniería
- Listas: Gradiente + Estudiantes Independientes; Franja Morada; Cinética; Unidad; Ya Basta! La izquierda y ULLA.
- Centro actual: Franja Morada.
- Segunda fuerza: Cinética (JUP)
Facultad de Odontología
- Listas: Movimiento Odontológico Independiente (MOI) (1); FOE (no oficializada)
- Centro actual: MOI (independientes)
- Segunda fuerza: FOE (vinculado al peronismo), que tiene consejero por la minoría
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
- Listas: Franja Morada; Contraprensa; Miles en Perio; Nueva Generación (10); Agrupación Rodolfo Walsh (17); Agrupación Fandango; Jorge Ricardo Masetti; Copla Comunicadores para Latinoamérica
- Centro actual: Agrupación Rodolfo Walsh (La Cámpora)
- Segunda fuerza: Fandango (La Mella)
Facultad de Psicología
- Listas: AULE; Franja Morada; Psico en Lucha ; UNITE; Motor Psico ; La Jauretche; ULLA ; Frente x Psico
- Centro actual: Franja Morada
- Segunda fuerza: Frente Psico / AULE
En esta facultad el resultado del 2024 fue muy parejo y este año puede haber sorpresas o cambio de fuerzas.
Facultad de Trabajo Social
- Listas (UNLP): La Izquierda al Frente; Frente Malvinas Argentinas; 17 de Octubre; 26 de Junio; Agrupación Ramón Carrillo
- Centro actual: Miles / Frente Malvinas
- Segunda fuerza: Agrupación Ramón Carrillo