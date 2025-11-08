Karina Milei sorprendió a sus nuevos diputados y senadores con un curioso regalo: “la bolsita del Congreso”

En un encuentro en la Casa Rosada, Karina Milei, secretaria general de La Libertad Avanza, recibió a los nuevos diputados electos por la fuerza oficialista con un obsequio particular: una bolsita personalizada que contenía ejemplares de la Constitución Nacional Argentina y del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que rápidamente se viralizó en redes, buscó combinar una bienvenida formal con un mensaje de formación institucional. Con perfiles muy diversos y poca idonea en la política — entre los flamantes legisladores hay periodistas, empresarios, influencers y figuras del espectáculo — el gesto fue interpretado como una manera simbólica de recordarles las reglas del juego parlamentario.

Reglamento en mano y bolsita bajo el brazo

La entrega de las “bolsitas” no fue un detalle menor. En un espacio político caracterizado por la centralidad de la figura presidencial y su entorno más cercano, el obsequio refuerza la marca partidaria de la LLA y la influencia directa de la familia Milei en la conducción.

Según trascendió, la iniciativa también pretendió fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión interna ante el desafío de un bloque heterogéneo que debutará en el Congreso. Ahora el interrogante si la constitución ¿es la real o una interna del partido? ya que en las diferentes cámaras los legisladores libertarios omiten varios articulos de la misma.

Una de las diputadas electas, Soledad Molinuevo, compartió la imagen del curioso presente en redes sociales, acompañada de un mensaje de entusiasmo por la nueva etapa legislativa. Mientras otros legisladores se retiraron con cara de asombros y con mucha preocupación, parecería que le molesta leer. Así que tendrán un mes y medio para ponerse incorporar los conceptos más importantes y poder desarrollar su trabajo.

Mientras algunos lo interpretaron como un acto de institucionalidad y educación cívica, otros lo tomaron como una ironía frente a la falta de experiencia parlamentaria de varios de los nuevos integrantes.

Más allá de las lecturas, la “bolsita del Congreso” dejó en claro que, bajo la conducción de Karina Milei, la nueva camada libertaria llega con un manual en la mano y un mensaje de disciplina partidaria bajo el brazo.