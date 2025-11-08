La foto de la que habla todo el peronismo de La Plata es trucha y hecha con IA

Todo el peronismo de La Plata está hablando de esta foto, que circula como reguero de pólvora desde la tarde de este miércoles por WhatsApps y alentó los rumores de un posible acercamiento a LLA de tres históricos dirigentes PJ de gran protagonismo político durante las últimas 4 décadas. Lo más llamativo era que todos ellos cultivaron siempre la más ferviente ortodoxia pejotista.

"Se la mandamos a algunos compañeros a modo de broma y nunca pensamos que iba a viralizarse de ese modo. Fue un chiste para un grupo pequeño de amigos, pero alguno sin mala intención se la mandó a otros que no sabían que era una joda y se armó un lío bárbaro. Por eso, decidimos salir a aclarar las cosas y elegimos a PrimeraPagina.info para que contar la verdadera historia", informaron entre risas, sorpresa y preocupación los involucrados.

Se trata de Alberto Delgado (ex diputado), Darío Gonález (ex senador) y Carlos Martínez (ex senador, diputado y multifuncionario). El trío aparece, como se ve en la foto, supuestamente, acompañado por el gran ganador de la reciente elección de diputados nacionales, el colorado Diego César Santilli, que está haciendo la transición del amarillo al violeta y no oculta su firme intención de ser el candidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza en 2027.

La foto original, sin IA.

Llamaba demasiado la atención semejante atrevimiento, teniendo en cuenta que Delgado (Septima), González (Sexta) y Martínez (Quinta), siempre fueron (ahora están jubilados los tres) lugartenientes del actual intendente platense Julio Alak en las tres secciones que contienen a la mayoría de las 23 localidades del partido de La Plata y sus innumerable barriadas humildes, desde donde llegan en cada elección la mayoría de los votos peronistas.

La indomable y laserante grieta de la política argentina también operó entre quienes hicieron circular la imagen de tapa de esta nota. Estaban los que decían que la imagen era de un encuentro en Cariló durante estos últimos días y quienes aseguraban que era vieja. Pero casi nadie descubrió que estaba hecha con Inteligencia Artificial.

En cualquiera de los casos, lo que más sorprendía era que ninguno de los involucrados hubiera salido a aclarar cuál era la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que Julio Alak es hoy el mejor candidato por escándalo que tiene el peronismo bonaerense para retener la gobernación y por lo tanto, Santilli podría ser su Anticristo violeta.