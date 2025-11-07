“Sos el Messi de la Villa": La carta que conmovió a un jugador de Villa Montoro

El último fin de semana liguista, mientras Montoro celebraba un triunfo clave por 3-2 ante el campeón del Apertura Peñarol, uno de sus referentes, Nico Gauna, vivió un momento que trascendió lo deportivo. Al finalizar el encuentro, un pequeño hincha se acercó tímidamente con un dibujo, un llavero y una carta que desbordaba pasión villera.

“Gracias por todo”, “Para mí sos como Messi en el Villero”, escribió el chico, en palabras que emocionaron no solo al futbolista sino a todo el plantel. El gesto recorrió el vestuario, se compartió en redes y rápidamente se convirtió en símbolo de lo que significa representar a un club de barrio.

El reconocimiento que más vale

Para Gauna, que viene siendo una de las figuras del torneo, ese mensaje tuvo un valor especial. “Te das cuenta de que uno no solo juega por los puntos, sino por la gente que te sigue cada fin de semana”, comentó emocionado tras el partido.

En la cancha, su aporte fue determinante: con un golazo en el momento justo, Montoro revirtió el resultado y se quedó con una victoria que lo mantiene en la pelea. Pero el recuerdo más fuerte del día no fue el tanto, sino la carta.

Historias como la de Gauna y su joven admirador demuestran el espiritu profundo de la Liga Amateur Platense, donde cada gol, cada aliento y cada abrazo reflejan el orgullo de pertenecer. En Montoro, la emoción de un niño y la respuesta de un ídolo de barrio recordaron que, más allá de los resultados, el fútbol también es amor, identidad y gratitud.