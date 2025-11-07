La influencer Nicole Barrera, un gato bruto y libertario, amenazó a una periodista

Nicole Ayelén Barrera volvió a protagonizar un episodio de hostigamiento contra la prensa al enviar amenazas directas a Isabel Marín, directora del portal Grupo Periodismo, portal asociado a Multimedios NOVA.

El episodio tuvo lugar a través de un mensaje enviado desde el teléfono 11 5108-4285, en el que Nicole Barrera arremetió contra Isabel Marín y cuestionó la labor del medio.

En el mensaje, Barrera escribió: "Que asco me das. Cómo se nota que no tenés noticias, para querer generar conmigo. Buscate un laburo, agarrá la pala que mal no te va a venir. ¡Falsa periodista!".

Asimismo, siguió: "Y como te dije, seas quién seas, ya nos vamos a encontrar en algún lugar y esto lo vamos a hablar cara a cara". El mismo texto, según la denuncia de Grupo Periodismo, continuó con: "Y quedate tranquilita que voy a hacer que, de todos lados, los ignoren porque fama a ustedes, que no son nadie, no se las voy a dar. Ya que le dí un par de seguidores, seguí viendo mis vídeos pedazo de perversa".

El incidente se produce mientras Nicole Ayelén Barrera se desempeña como panelista del programa conducido por Mariana Brey en el canal de streaming Carnaval y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde se identifica como "cristiana y de derecha".

Desde el portal afectado calificaron las expresiones como un acto de hostigamiento y violencia simbólica, y remarcaron la contradicción entre la imagen pública que proyecta Barrera y el tono agresivo de los mensajes.

Desde Grupo Periodismo indicaron que están evaluando posibles acciones legales y medidas para proteger a su directora, en tanto advierten sobre la tensión creciente entre figuras públicas y medios locales. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores y los límites del discurso en redes, especialmente cuando las amenazas se trasladan de lo virtual a lo personal.

La nueva denuncia se suma a episodios previos en los que Barrera enfrentó cuestionamientos por su conducta en plataformas digitales, algo que obligó a distintos actores del ambiente mediático a exigir mayor prudencia y respeto frente a quienes ejercen la labor periodística.