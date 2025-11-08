Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo 2025 por la revista People

¿Quién fue elegido el hombre más sexy 2025? La respuesta sorprendió a muchos, aunque algunos ya lo veían venir. La revista People anunció que el título este año se lo lleva el actor británico Jonathan Bailey, conocido por su papel en Bridgerton y por su participación en el musical Wicked. Pero detrás de este reconocimiento hay una historia que va mucho más allá de la fama o la apariencia.

Bailey, de 37 años, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir este título desde que la revista comenzó a entregarlo en 1985. Según People, fue elegido por ser una de las figuras “más irresistibles de Hollywood”, combinando encanto, talento y un carisma que traspasa la pantalla.

El actor se enteró de la noticia mientras actuaba en Londres con la obra Ricardo II y contó que fue fácil guardar el secreto: “La gente no te anda preguntando si sos el hombre más sexy”, bromeó. Más tarde, en el programa de Jimmy Fallon, dijo que recibir este honor fue “el mayor privilegio” de su vida, aunque admitió que le parece “completamente absurdo”.

En la entrevista con People, Jonathan Bailey posó junto a su perro Benson en una playa y confesó sentirse “increíblemente afortunado”. También reveló un detalle tierno: cuando se enteró del reconocimiento, se lo contó solo a su perro, que incluso aparece con él en la nota.

Además de su carrera en el cine y la televisión, Bailey impulsa causas sociales. En 2024 creó The Shameless Fund, una fundación para apoyar a la comunidad LGTBQ+. “Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Es hermoso ver ese potencial”, expresó.

El intérprete, que saltó a la fama global con Bridgerton, también habló de su deseo de formar una familia “cuando los planetas se alineen”. Entre sus próximos proyectos figura la película Wicked: For Good, segunda parte del exitoso musical, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos.

Bailey toma la posta de otros ganadores del título como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). Pero su elección marca un hito: no solo es reconocido por su atractivo, sino por representar una nueva imagen de masculinidad en Hollywood, más auténtica y empática.

Y aunque sus amigos —según él mismo cuenta— “estarán furiosos porque no se los contó”, seguramente también celebrarán este logro que lo consolida como mucho más que un rostro bonito: Jonathan Bailey es, sin dudas, el hombre más sexy 2025… y también uno de los más queridos.