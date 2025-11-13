Monotributo: cómo quedan las nuevas categorías y cuotas desde noviembre 2025

¿Sabías que a partir de este mes cambian los valores del Monotributo noviembre 2025? Miles de monotributistas ya están revisando cuánto deberán pagar y si les corresponde o no cambiar de categoría. Pero ojo: los montos actualizados no son iguales para todos, y un descuido puede dejarte fuera del régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la actualización semestral que ajusta los límites de facturación y las cuotas mensuales según el Índice de Precios al Consumidor. En criollo: los topes y pagos suben para acompañar la inflación y mantener el equilibrio del sistema.

Nuevas categorías y topes de facturación

Desde noviembre de 2025, los ingresos máximos anuales para cada categoría del Monotributo quedan así:

A: $8.992.597,87

B: $13.175.201,52

C: $18.473.166,15

D: $22.934.610,05

E: $26.977.793,60

F: $33.809.379,57

G: $40.431.835,35

H: $61.344.853,64

I: $68.664.410,05

J: $78.632.948,76

K: $94.805.682,90

Estos valores sirven para saber si debés recategorizarte o si podés mantenerte donde estás.

Cuotas mensuales actualizadas

También cambiaron los pagos mensuales, que ahora van desde $37.085,74 en la categoría A hasta $1.208.890,60 en la categoría K, dependiendo si prestás servicios o vendés bienes. La cuota debe pagarse antes del día 20 de cada mes, siempre por medios electrónicos.

Cómo hacer la recategorización

El trámite se hace online desde el portal oficial de Monotributo ARCA, con CUIT y clave fiscal. Solo tenés que informar lo que facturaste en los últimos 12 meses y si usás o no local comercial. El sistema te propone una nueva categoría y te deja corregir antes de confirmar.

Eso sí: no todos deben hacerlo. Si tu facturación no cambió o si empezaste hace menos de seis meses, quedás exceptuado.

Por qué importa actualizar tus datos

Mantener tu categoría al día evita sanciones y te permite conservar los beneficios del régimen. Además, los valores se ajustan dos veces por año —en enero y julio— según la inflación, así que revisar tu situación cada semestre es clave.

Podés consultar las tablas completas y los importes actuales en la web oficial de ARCA: https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp.

En resumen: revisar tu categoría, pagar a tiempo y estar atento a las actualizaciones te evita dolores de cabeza. Las nuevas cuotas del Monotributo noviembre 2025 ya están vigentes, y la recategorización te puede salvar de pagar de más.