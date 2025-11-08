Gato libertario arañó a los periodistas Casalongue y Feinmann | VIDEO

La panelista Nicole Ayelén Barrera volvió a generar controversia con fuertes declaraciones en vivo durante el programa de streaming de Carnaval, conducido por Mariana Brey. En esta ocasión, la mediática apuntó contra el Director de Multimedios NOVA, Mario Casalongue, y el periodista Eduardo Feinmann, a quienes acusó y descalificó públicamente.

Durante su descargo, Nicole Ayelén Barrera se refirió a Mario Casalongue con tono despectivo, calificándolo de "fracasado" y cuestionando su labor periodística.

"Que siga fracasando en su medio, como me lo sugirió mucha gente", expresó en medio de su exposición. Incluso relató que un abogado le habría dicho lo mismo: "Hablé con un abogado que me dijo que 'es un fracasado'. O sea, no tiene absolutamente nada".

La panelista también mencionó que Casalongue habría enviado a otra periodista, Isabel Marín (Directora de Grupo Periodismo, portal asociado a Multimedios NOVA), para atacarla.

"Encima, como no vino a hacérmelo directamente a mí, mandó a esta periodista a que se haga la víctima, la cual también trabaja ahí. Yo supongo que también la debe acosar a ella", lanzó, en referencia a la Directora del portal Grupo Periodismo, con quien ya mantiene un historial de enfrentamientos y amenazas.

Pero el conflicto no quedó ahí. Nicole Ayelén Barrera también dirigió sus críticas hacia Eduardo Feinmann, anunciando que evalúa enviarle una carta documento.

"A Eduardo le escribí, pero no me respondió. No entiendo por qué hizo eso. Ahí es dónde quedé sorprendida", manifestó, y agregó con tono desafiante: "Y, obviamente, si tengo que hacer una carta documento, va a tener que estar Eduardo Feinmann. Porque él puso eso".

Barrera cerró su descargo con una frase lapidaria: "Este pelado y estas páginas fracasadas no me interesan. A mí me importa lo de Eduardo Feinmann, que lo verdaderamente grave está ahí". Sus declaraciones encendieron nuevamente el escándalo mediático y generaron rechazo en los entornos periodísticos, que advierten sobre la reiterada actitud agresiva de la panelista hacia comunicadores y medios de prensa.