ELECCIONES UNLP 2025 | La Jauretche dio la sorpresa en Psicología y radicales pide anulación

La agrupación La Jauretche se impuso sobre Franja Morada en las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en un proceso que estuvo atravesado por fuertes tensiones y un escrutinio que se extendió hasta altas horas de la madrugada debido a una impugnación presentada por el sector radical.

Desde Franja Morada —que hasta ahora conducía los centros de estudiantes— denunciaron que durante la jornada se registraron irregularidades en la emisión de votos y que personas no habilitadas habrían participado del proceso electoral. Por esa razón, elevaron una nota formal a las autoridades universitarias solicitando no solo la revisión de las urnas observadas, sino también la anulación total de la elección.

FRAUDE ELECTORAL



Durante el día de hoy estuvimos observando que están dejando votar con sobre color blanco y no con sobre de color rosa a personas que no cumplen con la condición para hacerlo.



En el escrito, los morados expresan duros cuestionamientos hacia las autoridades de la facultad. “Las autoridades de mesa, en complot con las autoridades de la facultad y la agrupación mencionada, han manipulado la situación”, señalan en el documento, donde también exigen que se garantice la transparencia del proceso.

Con este resultado, La Jauretche, que forma parte de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), consolida su presencia en la UNLP. La agrupación conducirá los centros de estudiantes tanto de Humanidades como de Psicología, convirtiendo a la ex BIM 3 en un bastión clave del espacio peronista dentro de la universidad.



