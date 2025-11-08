Colapinto no terminó la carrera, se despistó, pegó contra el muro y tuvo que abandonar

La carrera Sprint del Gran Premio de Brasil duró poco para Franco Colapinto. En la vuelta 7, el piloto de Pilar despistó y pisó un pianito cubierto de agua en la curva tres, lo que lo llevó directamente el monoplaza de Alpine contra el muro. El impacto provocó la rotura del alerón delantero, daños en la suspensión y en el pontón izquierdo, obligándolo a abandonar.

El argentino, que había largado en la posición 16 y había ganado dos lugares en las primeras vueltas, no pudo completar lo que era su nueva participación en una carrera Sprint en la máxima categoría.



EL CHOQUE DE COLAPINTO DESDE EL ONBOARD:

pic.twitter.com/KTo7zL2B5w — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 8, 2025

El accidente formó parte de un triple incidente en la misma curva, donde también se vieron involucrados Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Sauber). Afortunadamente, ninguno de los pilotos resultó con lesiones.

El equipo francés realizará una evaluación completa de los daños en el monoplaza para intentar dejarlo listo de cara a la clasificación programada para las 14 horas, con vistas a la carrera principal del domingo.