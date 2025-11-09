En la última jugada San Luis se fue al descenso y no hay consuelo en La Cumbre

Con un penal de Pedro Del Piano en el minuto 80 del partido Champagnat le ganó este sábado 18 a 16 a San Luis en la final del torneo Reducido por la permanencia de la URBA y el año que viene jugará en el torneo Top 14.

De esta manera, la ciudad de La Plata pierde una de las tres plazas que tuvo en el rugby de elite en 2025 y a partir del año que viene estará representado por Los Tilos y por La Plata Rugby Club.

El partido se desarrollo bajo un clima de absoluta tensión y paridad y los dos equipos hicieron méritos para ganar. Sin ir más lejos, el Marista se fue al descanso arriba en el marcador, pero al retomarse el partido Champagnat lo dio vuelta.

Promediando el segundo tiempo el equipo de La Cumbre pudo revertir la diferencia que habían logrado sus rivales y en los últimos diez minutos de juego la tensión cortaba el aire porque un mínimo error podía marcar la debacle o la gloria. Finalmente, en la última jugada del partido cuando los jugadores de Champagnat estaban dejando todo para vender cara la derrota, una falta innecesaria en la mitad de la cancha derivó en un penal histórico que Pedro del Piano tiró al medio de la H y el partido se terminó en ese instante con la invasión de la cancha por parte de los hinchas. En menos de un minuto, San Luis pasó de quedarse en el Top 14 a descender y el año que viene deberá mejorar el desempeño para especular con volver a la máxima categoría del rugby nacional.