Kicillof impulsa una reestructuración policial que incluye nombres con causas abiertas

En un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, el gobernador Axel Kicillof oficializó el ascenso de 23 comisarios al rango de comisarios generales dentro del Subescalafón Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, junto a otras autoridades provinciales.

El nombramiento forma parte de un proceso de reorganización jerárquica que busca jerarquizar la carrera policial, reconocer la trayectoria de oficiales con experiencia operativa y fortalecer la estructura institucional de la fuerza.

Entre los asistentes se destacaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general del Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía Bonaerense, Javier Villar; el subjefe Leandro Sarlo; y el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, entre otros funcionarios.

Nuevos nombres en la cúpula policial

Dentro de los ascendidos hay perfiles de largo recorrido y otros que generan atención por haber estado involucrados en hechos resonantes.

Sebastián Perea, quien se desempeñó como jefe de la policía en La Plata, enfrenta causas judiciales relacionadas con la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, César “Lolo” Regueiro, y una denuncia por abuso sexual que no habría sido atendida.

Lucas Rodrigo Borge, por su parte, fue uno de los primeros testigos en la investigación por la muerte de Diego Maradona, al ser uno de los efectivos que llegó al domicilio y encontró el cuerpo.

Otro de los ascendidos, Norberto Chiaradía, cuenta con una extensa trayectoria en la zona oeste del conurbano, donde encabezó operativos importantes durante su gestión como jefe departamental de Morón, incluyendo el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en Parque Leloir.

También figura Javier Eduardo Specia, quien en 2018 fue apartado de la fuerza e imputado, junto con otros comisarios, por el faltante de más de medio kilo de marihuana en un procedimiento.

Los 23 comisarios generales designados

María Laura Amaya Gustavo Alberto Arceu Gonzalo Evaristo Bezos Lucas Rodrigo Borge Martín Miguel Casella Norberto Miguel Chiaradía Víctor Gabriel De los Ríos Carlos Abraham Domínguez Fernando Gastón Ghe Emilio Mario Gómez Leonardo Gabriel Grossi Ernesto Ismael Husain Gonzalo Martín Lasarte Alejandro Rodrigo Ledesma Gregorio Osvaldo Martínez Martín Ezequiel Mira Juan Marcelo Miranda Juan José Olmos Carlos Oscar Orellano Sebastián Alejandro Perea Adrián Leonardo Petroni Javier Eduardo Specia Sebastián Wright

Una apuesta por reforzar la conducción policial

El ascenso de estos 23 comisarios marca una nueva etapa en la política de seguridad provincial. El gobierno bonaerense busca consolidar una estructura más profesional y eficiente, aunque algunos nombres generan debate por los antecedentes que arrastran.

El desafío será lograr que esta renovación no solo fortalezca el mando operativo, sino que también contribuya a recuperar la confianza ciudadana en una fuerza que atraviesa una etapa clave de transformación.