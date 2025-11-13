143° aniversario de La Plata | Alak prepara ocho días a puro shows gratuitos

La ciudad de La Plata se prepara para atravesar ocho días consecutivos de programación artística, diseñados especialmente para conmemorar su 143° aniversario. Esta celebración, denominada “Semana de la Música”, propone un recorrido por distintos géneros, escenas y espacios culturales, invitando a los vecinos a experimentar la ciudad desde una perspectiva que vincula su historia con su movimiento artístico actual.

El cronograma incluye actividades que se desarrollarán entre el 15 y el 22 de noviembre, con entrada gratuita y en una amplia variedad de escenarios urbanos y patrimoniales. Los espectáculos no se limitan a un solo estilo musical: convivirán tango, folclore, rock, bolero, jazz, canto coral y música sinfónica, configurando una grilla que permite que públicos diversos encuentren su lugar en la celebración.

Las locaciones elegidas poseen un valor simbólico y arquitectónico para la capital bonaerense: la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Teatro Argentino y el Pasaje Dardo Rocha serán parte del escenario vivo que la ciudad habilitará para compartir su aniversario. Allí se ofrecerán propuestas tales como una gala lírica, una peña folclórica, un concierto sinfónico al aire libre y un festival sorpresa, articulando lo tradicional con lo contemporáneo.

El acto central se realizará el miércoles 19 de noviembre en Plaza Moreno, donde se presentarán artistas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Finalmente, el sábado 22, declarado Día de la Música, se llevará adelante un show de Raúl Lavié junto al Sindicato Argentino de Boleros, ofreciendo un cierre que conecta a figuras emblemáticas con el entramado cultural local.

Ese mismo día, más de 50 centros culturales realizarán intervenciones en distintos barrios, expandiendo la celebración más allá del centro y promoviendo la circulación del arte en el territorio. La propuesta busca fortalecer la participación ciudadana, promover la cultura comunitaria y reafirmar la identidad platense como una construcción colectiva que se expresa también a través de la música compartida.