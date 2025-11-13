Gimnasia respiró, sigue en Primera y se ilusiona con los playoffs: hoy recibe a Vélez

En una jornada clave, Gimnasia de La Plata logró sacarse una enorme presión de encima: gracias a la derrota de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán y al empate de San Martín de San Juan, el conjunto platense se salvó del descenso de manera matemática y jugará la temporada próxima en la Primera División.

El club albiazul se enfrenta a Vélez Sarsfield en el Estadio del Bosque este lunes desde las 17 horas, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la transmisión por ESPN Premium. Aunque el foco primario del partido era evitar el descenso, ahora Gimnasia podrá ingresar al duelo con algo más de tranquilidad y soñar con un poco más los playoffs del Clausura.

Para entender la relevancia de los resultados: la caída de Godoy Cruz lo hundió en el último puesto de la tabla anual, lo que eliminó la posibilidad de alcanzarlo para Gimnasia. Al mismo tiempo, San Martín de San Juan igualó y dejó de sumar los puntos necesarios para desplazar al Lobo de la zona de seguridad.



En ese contexto, y en caso de no surgir ningún imponderable, la decisión de Fernando Zaniratto es la de repetir el equipo que viene de dar el golpe en Núñez

La formación probable que pondrá el técnico contempla un esquema 4-2-3-1, con la base que dio el gran golpe contra River. Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Así se encuentra la Zona B:



