Ensenada: una mujer falleció en otro choque en el Camino Rivadavia

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en Ensenada, cuando dos autos chocaron a la altura de curva de Hidráulica. Una joven murió en el acto y cuatro hombres resultaron heridos. La Justicia investiga las causas del siniestro para determinar responsabilidades.

El siniestro se registró el domingo alrededor de las 6.30 de la mañana en Camino Rivadavia. Los vehículos involucrados fueron una Renault Kangoo blanca, conducida por un hombre de 50 años que viajaba con otros dos de 45 y 53; y un Renault 9 azul, manejado por otro hombre, quien iba acompañado por una mujer que perdió la vida en el acto.

De acuerdo al parte oficial del Comando de Patrullas Ensenada, al llegar los efectivos al lugar encontraron a la Kangoo sobre la cinta asfáltica y al Renault 9 dentro de un zanjón, tras el impacto. En el interior del vehículo menor, la pareja estaba inconsciente.

Pese al rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de Ensenada y del SAME, los médicos de las ambulancias constataron el fallecimiento de la joven, que aún no fue identificada oficialmente.

Las otras cuatro personas involucradas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Horacio Cestino para recibir atención médica. Según informaron fuentes policiales, presentaban heridas de distinta gravedad.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo del Comando de Patrulla Ensenada. Los peritos trabajan en el lugar para establecer la mecánica del accidente y determinar si alguno de los conductores circulaba a alta velocidad o bajo los efectos del alcohol.

El tránsito en la zona permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos siniestrados.

¿Quíen es la víctima?

Luego de varias horas de investigación y pruebas de ADN, lograron identificar a la joven que murió en el acto. Se trata de Camila Abigail Despoux, de 25 años, vecina de la zona de 125 y 530, quien iba como acompañante de Joaquín Idalgo en el Renault 9.