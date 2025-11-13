Grave choque en el ingreso a La Plata: un motociclista quedó atrapado debajo de un camión

Un hombre de entre 60 y 65 años resultó gravemente herido este lunes tras quedar atrapado debajo de un camión cuando circulaba en su motocicleta en la rotonda de 122 y 60, en el ingreso a la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —cuyos datos personales aún no pudieron constastar— sufrió una fractura en la caja torácica y una herida cortante en la ingle derecha.

El motociclista fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”, donde permanece internado en la sala 27. Allí recibe atención médica y se espera la evolución de su estado de salud.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, y se investigan las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial.