Ensenada: encontraron a un hombre muerto en el diagonal 74

Un hombre fue hallado muerto este martes por la mañana al costado del camino que conecta La Plata con Punta Lara, a la altura de Diagonal 74, en Ensenada. El cuerpo estaba sobre la banquina, junto a un automóvil Volkswagen Golf gris.

La víctima fue identificada como M.Á.E., de 69 años, oriundo de la localidad bonaerense de Ranchos. Según informaron fuentes del caso, los investigadores encontraron en el lugar un arma de fuego, dinero en pesos y dólares, un teléfono celular, una caja de balas calibre 38 y una carta de despedida, por lo que la principal hipótesis es que se trató de un suicidio.

La causa quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11 de La Plata, quien indicó que todos los elementos reunidos apuntan a que se trató de un suicidio. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, y se ordenó la realización de la autopsia para las próximas horas.

Líneas de ayuda

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, podés comunicarte a:

Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires)

0800-999-0091 (interior del país)

Línea 024 – Prevención del Suicidio: 011-5275-1135

WhatsApp: 11-7175-3735