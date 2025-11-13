CREER O REVENTAR | ¿Se muere Milei?: “el astrólogo de Boca” predijo que podría espichar antes de fin de año

El astrólogo argentino Giorgio Armas, popular en redes sociales por sus lecturas y predicciones relacionadas al mundo deportivo y político, sorprendió con un nuevo mensaje que apunta directamente al presidente Javier Milei.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Armas expresó: “El Presidente Javier Milei tendrá un accidente. Que se cuide en los meses de elemento fuego”. La advertencia generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes interpretaron de distintas maneras el mensaje y el período temporal señalado por el especialista.

El Presidente Javier Milei tendrá un accidente. Que se cuide en los meses de elemento 🔥 @JMilei pic.twitter.com/CP25ROINdJ — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca 💙💛💙 (@ArmasGiorgio) November 10, 2025

El comentario se viralizó rápidamente, sumando reacciones tanto de quienes creen en las predicciones astrológicas como de quienes las toman con escepticismo.

No es la primera vez que el astrólogo realiza anuncios de tono premonitorio vinculados a figuras públicas, aunque esta vez el destinatario fue nada menos que el propio jefe de Estado.



En sus recientes predicciones, se destacó por la precisión: hace unos días acertó el resultado del Superclásico entre Boca y River, que se jugó el pasado domingo con victoria del conjunto Xeneize y a fines de 2024 advirtió que un reconocido streamer sufriría un accidente.

La advertencia se cumplió el 21 de septiembre, cuando el joven creador de contenido, Brunenger, protagonizó un siniestro automovilístico en la Autopista Ingeniero Pascual Palazzo —popularmente conocida como Panamericana—, hecho que rápidamente se convirtió en noticia.

¿Cuáles son los meses de fuego?

En Astrología, los doce signos de la rueda zodiacal se dividen en cuatro elementos; fuego, tierra, aire y agua. De esta división podemos obtener algunas características fundamentales que nuclean a los signos por sus semejanzas y sus diferencias.

El signo de Aries (21 de marzo – 19 de abril), Leo (23 de julio – 22 de agosto) o Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre) perteneces al grupo de los signos de fuego.